Cayó la pata local de la banda implicada en millonario atraco - El Territorio Misiones

Viernes 2 de octubre de 2020 | 12:00hs.

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

La investigación por el brutal y millonario atraco perpetrado el último domingo en Puerto Iguazú dio pasos tan sigilosos como contundentes durante esta semana, a tal punto que por el hecho ya hay cuatro detenidos que hoy deben comparecer ante la Justicia.Tal como publicó El Territorio en la víspera, bajo la lupa del caso aparece un medio hermano de una de las víctimas, pero lo cierto es que esta persona fue casi una de las últimas en ser detenidas en el marco de una serie de siete allanamientos en total que fueron desplegados entre el martes y el miércoles.De acuerdo a fuentes consultadas por este matutino, todos esos procedimientos fueron ejecutados bajo estricta reserva, atento a la gravedad del hecho perpetrado, pero fundamentalmente debido a la cantidad y calidad de las personas involucradas, entre ellas extranjeros.Los cuatro detenidos rondan los 40 años aproximadamente y todos fueron cayendo uno a uno mediante operativos ejecutados en distintos puntos de la Ciudad de las Cataratas. En uno de esos procedimientos, además, se pudo descubrir un búnker de estupefacientes.Las fuentes consultadas indicaron que los cuatro implicados formarían parte de la denominada pata local del grupo que se encargó tanto de la planificación como de la logística del golpe, a tal punto que los pesquisas ya tienen elementos que darían cuenta del rol que tuvo cada uno de ellos en el hecho.Por ejemplo, como ya informó este matutino en exclusiva, el sujeto que aparece como medio hermano de una las víctimas habría sido quien contaba con la información del dinero que poseía la pareja asaltada y junto a otro de los involucrados se encargó de organizar el atraco.Otro de los detenidos sería quien se encargó de contactar, traer y alojar a los brasileños (que serían tres y están prófugos) que fueron la mano de obra del brutal atraco. Esta misma persona, además, sería la que también consiguió las armas que fueron utilizadas.Entre los implicados también hay un taxista que sería quien hizo el traslado tanto de ida como de vuelta de los brasileños hasta la vivienda de las víctimas, mientras que el último involucrado sería un mecánico que habría aportado un vehículo para la logística del hecho.Justamente, fue en ese lugar donde los efectivos intervinientes en la investigación terminaron descubriendo que además funcionaba un kiosco de estupefacientes e incautaron un total de 7 kilogramos de marihuana entre panes prensados y cogollos.Por esta situación también fue detenido el hijo del mecánico, de 19 años, pero las fuentes aclararon que ese muchacho sólo quedó involucrado en la causa federal por la tenencia de drogas, no así en la pesquisa por el asalto.Los voceros detallaron que en el marco de los procedimientos desplegados además se lograron incautar varios elementos que podrían ser de importancia para la causa, entre ellos un automóvil en cuyo interior se hallaron cintas de embalar y barbijos que ahora se presupone pudieron haber sido utilizados por los brasileños.En ese contexto, también se secuestraron los teléfonos celulares de todos los implicados, aparatos que serán sometidos a las pericias correspondientes y cuyos resultados ahora no sólo interesan a los investigadores del asalto, sino también a las autoridades judiciales federales que iniciaron una causa paralela por la droga hallada en una de las viviendas.Las fuentes explicaron que la punta del ovillo fue un automóvil sospechoso que fue captado por cámaras de seguridad en las inmediaciones de la vivienda asaltada durante el domingo al mediodía y a partir de ese seguimiento pudieron continuar recabando elementos que terminaron dejando a los sospechosos ahora detenidos bajo la lupa.Respecto de los brasileños, se sospecha que serían de la zona comprendida entre Capanema y Santo Antonio, localidades limítrofes con Comandante Andresito y San Antonio, respectivamente.Si bien el hecho no está esclarecido por completo, atento a que aún restan dar con el botín sustraído, con las armas utilizadas y con los brasileños sindicados como los autores materiales del atraco, las fuentes destacaron el avance dado.Ahora, los detenidos serán trasladados hoy hasta el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites, donde serán sometidos a las respectivas audiencias de declaración indagatoria.En esa instancia, los implicados tendrán la posibilidad de brindar su versión de los hechos o abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y sin que ello le signifique presunción de culpabilidad alguna.El hecho fue alertado cerca de las 13.30 del domingo, mediante un llamado telefónico en el cual se solicitaba presencia policial sobre la avenida República Argentina.Allí, Julio César O. (57), dueño de la vivienda, contó lo que había padecido. El hombre comentó que cerca de las 10.30 llamaron a la puerta y fue su esposa, Rosa C. (55), quien salió a atender.Se trataba de una mujer a quien describió como de tez blanca, de estatura mediana y barbijo, quien le preguntó por alquileres.En medio de esa charla, otros dos desconocidos, también con barbijos, irrumpieron en el lugar con un arma de fuego color negro, obligándolos a que ingresen mediante un culatazo en la frente a la dueña de casa. Los dos forajidos -que hablaban en portugués- fueron descritos como delgados. Uno de ellos era morocho con rulos y otro de tez blanca.En el interior de la morada los propietarios fueron reducidos con cinta de embalaje y sometidos a una tortura que se extendió por cerca de dos horas.La banda les exigió que entreguen el dinero y, ante la negativa de las víctimas, las golpearon fuertemente.Revolvieron toda la casa y se llevaron una caja fuerte, ubicada en la cocina. Ésta, según se denunció, contenía dinero en pesos, dólares y reales. La pareja no pudo establecer la cantidad exacta que había adentro, pero señalaron que superaría el millón de pesos. La cifra podría ser el doble.Ambos fueron trasladados al Samic local, donde recibieron las curaciones correspondientes.De la investigación participaron varias seccionales y divisiones especiales dependientes de la Unidad Regional V de la Policía de Misiones.