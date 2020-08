Algunas escuelas especiales podrían no retomar las clases presenciales

Martes 11 de agosto de 2020 | 02:00hs.

Compromiso





“Aunque cuando volvamos tenemos que analizar cada realidad en forma individual para ver cómo respondemos frente a lo que no se aprendió”, puntualizó.





La vuelta al aula en San Juan Con estrictos protocolos, cerca de 10.500 alumnos de catorce de los 19 departamentos de San Juan regresaron ayer a clases, convirtiéndose la primera provincia que experimenta la reanudación del ciclo lectivo en el país luego de cinco meses, en medio de la cuarentena por el coronavirus. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, sostuvo que “el país celebra el paso que está dando San Juan, fundamental para que otras provincias con la misma situación epidemiológica puedan empezar a avanzar en un regreso seguro a las aulas con el cumplimiento de los protocolos especialmente acordados”. Según explicó el ministro de Educación de San Juan, Felipe de los Ríos, los alumnos que regresan a clase, son los de los últimos años tanto del nivel primario (el sexto grado en el caso de esta provincia), del nivel secundario simple y de adultos, y los de capacitación profesional.

Las escuelas de modalidad especial de la provincia de Misiones se adaptaron a la virtualidad durante el primer cuatrimestre. Superaron algunas dificultades que fueron apareciendo y ya se preparan para el regreso a la presencialidad una vez que las condiciones epidemiológicas lo permitan.Es en ese contexto que presentaron al Consejo General de Educación (CGE) un pormenorizado análisis relacionado al trabajo que estuvieron haciendo los docentes hasta ahora con los estudiantes en sus casas. Asimismo, añadieron sugerencias a tener en cuenta para que el regreso a las aulas sea lo más cuidadoso y efectivo posible, no sólo en cuanto a la educación de los chicos sino a la distancia en las actividades que realizan así como cuidado higiénico que deberán tener para estar a salvo del coronavirus.Sin embargo, las que quedarían exceptuadas de ese regreso son las que están situadas en la zona de frontera seca, como la Escuela 28 de Bernardo de Irigoyen y la Escuela 52 de San Antonio, ambas localidades misioneras lindantes a municipios brasileños.Así lo aseguró la directora de Educación Especial, Liliana Santander, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos, por Radioactiva 100.7. “Dentro de las sugerencias que elevamos al Consejo General de Educación es que no estarían en condiciones de volver las escuelas Especiales en zona de frontera seca, son escuelas en condiciones muy vulnerables”, afirmó.En ese sentido, el ministro de Educación, Miguel Sedoff, añadió: “El regreso va a ser escalonado y obviamente todas las escuelas que están sobre la costa del Uruguay son las más complejas por su cercanía a Brasil”.“Necesitaremos para nuestro protocolo todos los elementos de limpieza e higiene porque trabajamos con chicos y adultos que muchas veces no pueden valerse por sí solos y sobre todo los de pedagogías complejas que dependen de otras personas”, precisó.Por otra parte, Santander ponderó el trabajo que llevarán adelante las familias referido al uso del barbijo “porque entendemos que va a ser dificultoso durante la estancia de los chicos en la institución. Tenemos que trabajar en la lista de hábitos a adquirir y la familia, como siempre, en este paso será importante”.Además, señaló que otro de los puntos sobresalientes del documento presentado al CGE es la preocupación respecto a los chicos “con importante compromiso motor debido a que no están pudiendo recibir la rehabilitación que reciben en la institución a través del equipo de kinesiólogos. La intención es volver cuando vuelvan todos pero intensificando la tarea para dedicarnos a este sector de nuestros alumnos que son los que más sienten esta falta de presencialidad”, adelantó.Sobre el balance que hace de la educación virtual durante el primer período escolar, Santander calificó de “positivo” porque “los profesionales pudieron resignificar su modo de trabajo y se ha logrado involucrar de distintas maneras a los padres”.“Se ha trabajado mucho, no tanto con computadoras pero sí a través del WhatsApp y se logró que las familias se comprometan mucho con el trabajo de sus hijos. Nos damos cuenta a través de los videos que devuelven, hacemos un análisis positivo ante el mayor involucramiento de los adultos con la escolaridad de sus chicos”, añadió.La funcionaria ponderó además que “pese a las dificultades se está logrando trabajar los contenidos que figuran en los cuadernillos de Nación y en la Plataforma Guacurarí. Los docentes no sólo distribuyen sino que hacen adecuaciones curriculares para que estén al alcance de los estudiantes”.Para finalizar señaló que la pandemia les dejó un aprendizaje en lo que respecta al trabajo en equipo, colaborativo y la inclusión de las familias en la tarea pedagógica.