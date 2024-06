Passalacqua profundizará esta semana gestión por obra pública | El Territorio

En Buenos Aires tiene previsto el martes una reunión con Francos para rubricar acuerdos por $20 mil millones y dar continuidad a obras financiadas por Nación.

domingo 16 de junio de 2024 | 8:00hs.

Passalacqua puso en marcha la obra pública en la provincia.

El gobernador Hugo Passalacqua se prepara para profundizar el reinicio de obra pública en Misiones, con un encuentro programado para el martes 18 con el jefe de gabinete, Guillermo Francos. La mitad de las grandes obras encaradas por la Nación en Misiones se encuentran paralizadas y tiene previsto firmar un acuerdo por $20 mil millones destinados a las empresas para reiniciar tareas. Según sus propias palabras es para que se "movilice el dinero para poder terminar obras nacionales que quedaron inconclusas en más de la mitad de los municipios misioneros", dijo el viernes ante los intendentes de toda la provincia.



En este sentido, indicó que "hoy estamos dando un primer y gran paso de movilización de todo ese sector que pagó un gran costo por la situación actual", en relación a la paralización de la obra pública.



Sostuvo que "muchos demonizan la obra pública, pero en mi opinión son clave para el desarrollo de una comunidad, desde puentes hasta escuelas y centros de atención de salud. Por eso resolvimos descentralizar los recursos para que los municipios los ejecuten a voluntad y necesidad y, después rindan, por supuesto", indicó. En esa oportunidad, hizo entrega de fondos a municipios de Misiones por un total de $628.960.394 a través del Ministerio de Hacienda. Los fondos se distribuirán para proyectos viales, de salud y vivienda.



Además, se destinaron $459.253.369 del Iprodha para cordón cuneta y empedrado en 59 comunas. Adicionalmente se otorgaron $90.355.670 para atención primaria de la salud en 20 municipios.



En el encuentro les dijo a los jefes comunales que "hoy somos portadores de buenas noticias desde el comienzo de la movilización de la obra públicas, el plan techo para las familias y tantos otros planes en los estamos trabajando y que próximamente presentaremos, porque son tiempos difíciles, pero vamos a rebuscarnos para seguir adelante como siempre lo hizo Misiones".



Dejaría en claro que tal situación es posible por tener una economía ordenada como intenta la Nación, a pesar de que las provincias, como el caso de Misiones “tuvo la peor coparticipación de los últimos 10 años”.



Allí expresaría "lo que el presidente (Javier Milei) plantea sobre no quemar el déficit fiscal me parece muy bien, nosotros lo venimos haciendo hace 20 años y por eso hoy podemos asumir este tipo de iniciativas que no ocurren en otras provincias, como la de empezar a reactivar la obra pública o pagar a términos los sueldos. Y todo esto porque hemos sido muy consecuentes y muy firmes en que si entran 100 salen 100, no 110 o más".



Luego en su cuenta social X, destacaría: "Además nos comprometimos a finalizar obras inconclusas y seguir avanzando en una agenda de soluciones prácticas, sencillas y cumplibles para mejorar la vida de la familia misionera".