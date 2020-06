Actividades deportivas en la senda de la responsabilidad

Lunes 29 de junio de 2020 | 04:00hs.

Por Roxana Ramírez deportes@elterritorio.com.ar

Pasó un mes desde que Misiones habilitó la posibilidad de realizar actividades físicas y deportivas individuales en una nueva fase de flexibilización de la cuarentena por la pandemia de coronavirus. De a poco, los municipios fueron autorizando los deportes y gimnasios con la aprobación de los protocolos, en el caso de Posadas, todos los que lo hicieron ya están en actividad.





La prueba piloto se había dado en un comienzo con las caminatas recreativas en la costanera local y luego se dio lugar a la reactivación de 23 disciplinas; en tanto, la semana pasada se sumaron 14, por lo que todas las actividades que presentaron sus planes de cuidados fueron aprobadas primero por el Ministerio de Deportes, luego el de Salud y finalmente el municipio dio el ‘okey’ para la habilitación final.





“No podemos apresurarnos de hacer un balance porque se están poniendo en marcha los protocolos y lleva un tiempo hacer un análisis, porque esto es muy dinámico y de un día para el otro la situación puede cambiar, pero de todas maneras hasta el momento estamos teniendo las respuestas de los sectores deportivos y están llevando adelante de manera positiva los protocolos y sin mayores inconvenientes”, expresó Renzo Romero, director de Deportes de la Municipalidad de Posadas.



Paciencia y responsabilidad





Con barbijo, higienización y distancia social se nota que las personas “se van adaptando a esta nueva realidad, estamos viendo cómo nos estamos comportando más que nada en la práctica de los protocolos de cada disciplina. Cuando empiezan se da que van surgiendo algunas dudas y nos consultan, sobre todo ahora lo que más nos preguntan es acerca de la cantidad de personas en los gimnasios y nos piden una flexibilización para tener más personas por horario y es algo estamos considerando, pero hay que esperar un poco más”, añadió Romero, quien desde inicios de marzo se puso al frente de esta dirección.





Si bien nadie podía prever esta situación extraordinaria de manera mundial, Misiones con 39 casos hasta el momento, tuvo la chance de flexibilizar actividades y las deportivas, que tan bien le hacen a la salud de la población, son clave y por ello que para realizarlas en clubes o gimnasios hay que llevar un control de personas por turno, manteniendo la distancia por metro cuadrado y sabiendo quién está en el lugar por lo que ante alguno de los síntomas se espera poder contener la situación rápidamente.





“Cuando se pensó en la habilitación de las actividades físicas se tuvo en cuenta que se puede tener un registro de las disciplinas y de la gente que está en ese momento realizándolas, con quien estuvo en ese momento y a qué hora. Eso ayuda ante cualquier contagio, pero por el momento está todo llevándose con normalidad y está funcionando. La mayoría de los lugares trata de respetar y adaptarse a los protocolos con cosas que no estábamos acostumbrados a hacer, pero que nos van a venir bien para los cuidados de sanidad. Hay cosas que llegaron para quedarse y lo ideal es que la gente se sienta segura siempre, también hay una responsabilidad social y no hay que descuidarse porque estamos en medio de una pandemia”, analizó el licenciado en educación física.





Lo que sacó también a la luz esta dolencia, fue que la salud y la economía van de la mano. “La gente estaba necesitando trabajar y tuvimos la demanda del sector de los gimnasios; por lo pronto, todos están trabajando bien con el protocolo y se les dio un respiro porque necesitaban generar ingresos y no estamos teniendo quejas o denuncias de que no se cumplan. Vemos que el sector está tranquilo, igual que las actividades deportivas de los clubes que se están adaptando bien van hasta las 18 horas y como no se están dictando clases presenciales en las escuelas, se entrena a la mañana y a la tarde y se contiene a los chicos sobre todo. También se flexibilizaron las edades y los federados desde los 8 años pueden entrenar, lo mismo que los mayores de 60 que presenten certificados médicos y se habilitaron los circuitos de ciclismo en el Parque de la Ciudad y el de mountain bike (MTB) lindero al Cepard”, agregó.





En cuanto a los espacios públicos, Romero enfatizó que “no están habilitados para las prácticas deportivas, sólo las caminatas y el ciclismo recreativo en los espacios ya asignados con días y horarios en la costanera, no se puede aún ocupar otros lugares para realizar prácticas”.





Y finalizó: “Estamos tratando de dar pasos seguros porque tenemos una responsabilidad grande como municipio y tenemos que pensar que el eje central acá es la salud y darle posibilidades de trabajo a la gente, ya que muchas personas que viven del deporte, por eso mismo tenemos que cuidarnos entre todos para seguir en este camino”.