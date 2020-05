A 38 años: el hundimiento del Belgrano cambió la guerra de Malvinas

Sábado 2 de mayo de 2020 | 11:50hs.







En una entrevista con la agencia de noticias Télam, al cumplirse este sábado 38 años del hundimiento del crucero, Juan Manuel Coronel -tripulante sobreviviente del crucero General Belgrano y presidente de la Fundación Dotación 1982 y Familiares de Caídos del Crucero General Belgrano- recuerda: "Después del hundimiento y con la cantidad de muertos, fue muy diferente todo".





El crucero ARA General Belgrano fue atacado por el submarino nuclear inglés HMS "Conqueror" en momentos en que navegaba a 35 millas al sur de la zona de exclusión determinada por Gran Bretaña alrededor de las Islas Malvinas.







De los 1.093 tripulantes que tenía a bordo, murieron 323, casi la mitad del total de muertos argentinos en la guerra; y unos 770 lograron sobrevivir en balsas inflables, pero debieron esperar varios días en el mar, con temperaturas bajo cero, para ser rescatados.







El crucero ARA General Belgrano había zarpado el 16 de abril de 1982 desde la Base Naval de Puerto Belgrano rumbo al Atlántico Sur, con la misión de atacar a los buques ingleses que arribaban a las Islas Malvinas y el hundimiento se produjo unas 240 millas náuticas al sureste de Ushuaia, Tierra del Fuego.







Ingresó a la Armada Argentina a los 15, Raúl ya tenía experiencia en el campo y una familia propia que lo esperaba en su retorno de las islas.







“Los ingleses a la noche hostigaban a las tropas con cañoncitos de 40 milímetros. Si se llevaban 50, 100 de los Hoffman, no se acercaba ni un buque”, recordó quien hoy vuelve a sentir, a los 38 años del hundimiento, que abandonar la nave "fue lo más triste que nos pasó".

