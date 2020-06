Wellbach: "No tenemos que relajarnos, esta batalla no está ganada"

Viernes 26 de junio de 2020 | 12:10hs.

La Cámara de Diputados realizó la tercera sesión remota, en la que se debatió el proyecto de creación del Programa Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus, que el miércoles obtuvo dictamen favorable.El diputado nacional del Frente Renovador de la Concordia Social, el misionero Ricardo Wellbach, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó: "la iniciativa fue de muchos diputados, en mi caso particular después de la presentación del gobernador viendo con su equipo de Salud Pública que es un elemento más para combatir y acompañar el proceso de los enfermos de Covid-19 y el porcentaje favorable de los resultados, yo también la tomé para que también concientizar a quienes tuvieron la enfermedad que después de estar en esta situación crítica se puede hacer un aporte"."Creo que el trabajo de concientización se acentuó en la última semana de la efectividad del tratamiento como lo fue la experiencia de Insaurralde que fue algo alentador por lo que se conformó el proyecto que comprende poner en un registro a todos aquellos que han tenido la enfermedad y que está en condición de donar, es una cuestión técnica porque no todos pueden hacerlo pero pueden comprobar si pueden hacerlo o no", dijo.Wellbach puntualizó que a nivel internacional la donación ha sido efectiva convirtiéndose en una herramienta más para enfrentar la pandemia, "el plasma da anticuerpos que ayudan a la recuperación, un paciente puede donar a tres personas y puede hacerlo hasta tres veces dependiendo de su situación personal de salud, es el médico quien evalúa. Es la posibilidad que alguien pueda aportar y luchar contra el virus""En Misiones hay pocos casos pero hay un trabajo para coordinar y que los recuperados puedan ayudar a otros enfermos. Yo creo que como en todas las cosas al principio hemos tenido una alerta importante en la provincia , hemos vivido un momento en el que se ha cuidado muchísimo el ingreso de personas de otros lugares del país, lo estamos haciendo aún, abriendo paulatinamente cosa de no colapsar y hacer un seguimiento. La economía se retrajo, hemos tenido la posibilidad que cierto sector pudiera seguir trabajando, eso mantuvo una mayor actividad económica y hoy de a poco logrando evitar contagios importantes se pudo ir reactivando otras actividades, tenemos otra realidad que la de Buenos Aires", aclaró.El diputado nacional sostuvo que Misiones tiene menos circulación del virus en comparación con otras provincias, "lo que sí creo que no hay que bajar los brazos en el cuidado, se aprobó el uso del barbijo y actividades preventivas que son los túneles que son algo simbólico porque es para seguir cuidándonos, porque una cosa mal hecha genera un caos. No tenemos que relajarnos, esta batalla no está ganada, el vírus es de rápido contagio tenemos que hacer algo para cuidarnos y recuperarnos, tener paciencia, la economía está moviéndose, no todo lo que quisiéramos pero siempre cuidando la salud"."Ayer en Cámara de Diputados tratamos tres proyectos el del Teletrabajo, Economía del Conocimiento y lo del Uso del Barbijo que tienen que ver con la pandemia. El Teletrabajo era necesario que se regule para proteger a aquellos que lo hagan, para que la normativa contemple las horas, el tiempo que se dedica, el traslado, la recuperación de la actividad y cuidando las normativas vigentes para evitar excesos de horas"."Lo otro que es la Economía del Conocimiento es la prolongación de una ley que ya se había tratado pero el marco normativo tiene dos aspectos fundamentales: regular y dar posibilidades a todas las Pymes que trabajan con esto tener un significativo cuidado y protección y sobre todo en el aporte bajar ganancias y aportes patronales para poder trabajar más holgadamente", concluyó.