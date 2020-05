Venta de ropa: se aprovecharon liquidaciones y hay faltantes de stock

La venta de indumentaria (ropa y calzados) de invierno arrancó tibiamente en algunos locales de la capital provincial. Según el rubro hubo buenas ventas de algunos artículos. Y en otros casos fueron casi imperceptibles. A nivel nacional, en tanto, se coincide en que hay problemas para el abastecimiento de mercadería. Y se proyectan más descuentos para movilizar la indumentaria ya pensando en la primavera verano.

“En venta estamos más o menos al 50% del movimiento normal. Obviamente el escenario antes que estar cerrado es mucho mejor”, comentó Fernando Vely, empresario del sector indumentaria en la ciudad.

Y apuntó sobre los pedidos y algunos faltantes de stock. “Hay un poco de escasez de algunos productos, pero por muchos motivos. Hay muchas fábricas que están cerradas (por el aislamiento) en Buenos Aires. La logística está un poco más complicada y más lenta. Hay varios factores que influyeron en los faltantes”, comentó.

Vely explicó que pese a las limitaciones del aislamiento social preventivo y obligatorio “hay mercadería para la venta y la gente está demandando. Tal vez hay un poco más de compras del público femenino”.

El comerciante apuntó por otro lado que en la actividad se deben aguantar nuevas condiciones de pago, que complicaron también el acceso a la mercadería. “Ahora se cortó la cadena de pagos y se acortaron mucho los plazos”.

En cuanto a los faltantes, desde algunos comercios se apuntó a productos puntuales como indumentaria deportiva en algunos talles. Y buzos o abrigos livianos. Además, se espera que para la demanda del Día del Padre lleguen más propuestas. Aunque hasta ayer, había pocas menciones hacia la festividad para el próximo mes.



Liquidaciones

Desde Amelie, una tienda de indumentaria femenina, explicaron que hubo compras puntuales, pero más direccionadas a las liquidaciones de temporada. “Yo estos días puse mucha ropa en liquidación y vendí mucho. Pero fue eso puntual, ahora las ventas de ropa de invierno a precios actualizados están bastante flojas todavía. Igual hay que tener en cuenta que estamos cerca de fin de mes”, comentó Soledad Toledo desde el comercio.

Recordó que el público misionero también es muy particular por el clima, ya que “la gente se guía mucho por cómo viene el clima, si hay varios días de frío o vienen más días de calor. Si habría más días de frío seguramente se venderá más”.

Prendas hasta un 60% menos que en marzo Desde entidades como la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (Ciai) anticiparon ayer a iProfesional que, lo que viene para las próximas semanas, es una ola de liquidaciones de prendas a precios hasta un 60 por ciento por debajo de los valores establecidos en marzo. Y la proliferación, también, de promociones de 2x1 y otras formas de “remate” de la ropa de abrigo. Por otro lado se advirtió de los problemas de pago a las fábricas.“La cadena de pagos está rota. Si se entrega la mercadería no hay garantía de que luego se pueda cobrar porque los comerciantes en el interior apenas tienen ventas. Es un escenario muy complejo y que puede derivar en un cierre fuerte de fabricantes si no hay una normalización de la actividad en el corto plazo”, se comentó.

Explicó en cuanto al abastecimiento que hubo algunas demoras, pero logró conseguir toda la mercadería. “Por semana traigo siempre al menos una caja de ropa nueva. Mis proveedores estuvieron tardando un poco, pero me enviaron todos los pedidos”, aseguró. Y remarcó que “estoy trayendo ropa nueva, pero no me puedo arriesgar mucho en el volumen. No estoy trayendo muchos abrigos pesados, porque no es mi fuerte”, aclaró. Desde otro comercio se apuntó en tanto que con la pandemia desapareció la demanda. “No hay muchas ventas, nosotros nos movemos mucho por las redes sociales, enviamos mercadería a otras provincias, pero ahora no estamos teniendo pedidos”, comentó Francisco Gervasio de Basalto Contraste Urbano. Se explicó que desde el comercio se confecciona y se realiza indumentaria femenina de autor. “Teníamos demanda tanto de compradores mayoristas como minoristas, pero últimamente hay muy poco movimiento”.