Venir a un mundo en cuarentena

Miércoles 1 de abril de 2020 | 06:30hs.

Por Silvia Godoy sociedad@elterritorio.com.ar

En medio del aislamiento obligatorio y preventivo por coronavirus, los nacimientos siguen sucediendo, por supuesto. Y este período de excepción que exige una reorganización diferente en todos los ámbitos, a las mujeres en la última etapa del embarazo, en el parto y alumbramiento plantea nuevas preguntas y temores como también en las instituciones, nuevas pautas en la atención y seguridad.

Así, en el Hospital Materno Neonatal de Posadas, por protocolos de bioseguridad se suspendió el ingreso de acompañantes durante el parto, se restringió la visita de familiares en internación y en la neonatología sólo puede estar la mamá con su niño. A la vez, se extremaron las medidas de cuidado y se dotó al personal de equipos de protección personal de acuerdo al riesgo de exposición.

“La prioridad hoy es cuidar que el virus si está afuera, no ingrese al hospital, y por eso se debió restringir por este tiempo la presencia de familiares. Es esencial cuidar a los pacientes, las madres y los bebés, y a todo el personal del hospital, se está capacitando permanentemente a todas las áreas de atención en los protocolos de bioseguridad. Pedimos disculpas a la población, pero en este contexto no podemos ser un hospital abierto”, explicó el médico David Halac, gerente asistencial del Materno a El Territorio.

Esta situación inédita puede añadir más estrés a la maternidad, lo que es posible abordar y aliviar desde la información y el asesoramiento médico profesional y la contención familiar. Estos contactos durante la cuarentena se están dando vía internet y por teléfono con médicos, parteras, doulas, puericultores que acompañan desde las pantallas a la madre y el niño.



Contención en red

“Sin dudas no es cómo habíamos imaginado, esto está lejos de las expectativas que teníamos”, contó Flavia Centurión (31), que el 13 de marzo fue madre de Valentino Páez, por parto natural en un sanatorio posadeño. Ella y su pareja están cumpliendo con el confinamiento en su hogar y sólo los abuelos pudieron ver a su nieto, ya que a los días del alta se estableció la cuarentena.

“Estamos con mucha alegría por nuestro hijo, pero también con temor por esta situación del coronavirus. Él nació y a la semana empezó la cuarentena. Primero no encontrábamos pediatra porque sólo atendían urgencias, y pensamos mil veces si se lo puede sacar de la casa, porque aún cumpliendo con todos los recaudos no es ciento por ciento seguro. Son muchas dudas que nos surgen como padres y a mí como mamá primeriza y más ante esta nueva enfermedad”, relató.

Resaltó la importancia de generar una red de contención profesional y con otras madres para llevar adelante el proceso de gestación, parto y posparto. “Que las mujeres nos informemos sobre todo lo que tiene que ver con la maternidad y sus etapas es fundamental. Cuando decidí tener un parto natural busqué asesoramiento, tengo a mi obstetra, partera, puericultora que están en comunicación conmigo. Son personas que estuvieron y están presentes despejando cada interrogante”, enfatizó y añadió: “Ni nos imaginamos pasar un aislamiento, no tener contacto directo con los afectos más allá de teléfono y videollamadas. La red profesional es una herramienta muy importante”.

Por su parte, Noelia Rossano, puericultora especialista en lactancia y crianza, refirió “mi trabajo no es sólo técnico sino que se da desde una mirada holística, y en este caso excepcional de la maternidad, con mujeres que no pueden tener acompañantes en el parto en medio de la cuarentena. Es importante que los padres puedan encontrar un momento para hablar con el bebé, contarles lo que va a suceder, que ese abrazo rápido de los tres se dará después. Es algo recomendable siempre que se tiene una cesárea programada, hablar con el bebé que no sabe que ya va a venir, porque en un parto natural es el bebé el que comienza a empujar para salir. Esta conversación libera a la mamá, que puede estar tensa por lo que está viviendo y también porque todo afuera está tenso”.

Rossano acompaña a las madres de forma virtual y por teléfono en época de cuarentena: “Las mamás deben sentir el respaldo, está el momento de la lactancia, que no es un proceso sencillo. Yo tengo consultas por WhatsApp, por las redes, y hay médicos pediatras, obstetras, ginecólogos que hacen lo mismo, porque los papás no están pudiendo ir al consultorio como se daría si no estuviéramos en cuarentena”.

Asimismo, invitó a los padres y familiares a rescatar algo positivo de este período y que es el aprendizaje de transitar esta etapa con la menor cantidad de visitas posibles.

“Cuando hay un recién nacido todos queremos visitarlo, pero la mamá y el bebé están beneficiados cuando no hay visitas y tienen esos primeros días para fortalecer su vínculo y la lactancia”, alegó.