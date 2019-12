Un menor fue asesinado de un puntazo en el pecho tras pelea en El Piedral

Viernes 20 de diciembre de 2019 | 03:00hs.

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Reunión de amigos terminó en tragedia Minutos después de la medianoche del sábado 13 de julio, a pocos metros del lugar donde ahora fue encontrado gravemente herido Elías Rech, ocurrió otro brutal ataque y que dejó como saldo la muerte de un hombre de 34 años. Se trata de Diego Figueredo, quien murió tras ser golpeado y herido a puñaladas por tres hermanos. Nancy D. L. (30), vecina del barrio, fue una de las testigo que aportó datos importantes a personal de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones. Según la mujer, momentos antes estaba en su casa compartiendo tragos con Figueredo y otros familiares hasta que al inmueble arribó un grupo de jóvenes que transformó la noche en tragedia. Al menos cuatro muchachos llegaron hasta la vivienda en plena medianoche y fueron directo hacia Figueredo, a quien comenzaron a golpear brutalmente con piñas y patadas, motivados aparentemente ante una discusión por conflictos previos. Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga y los presentes llamaron a la Policía. En paralelo, al lugar también arribó una ambulancia con dos paramédicos, pero la víctima ya no registraba signos vitales Según la autopsia se pudo establecer que Figueredo además de los golpes presentaba al menos tres heridas punzantes en la espalda, una de las cuales incluso le perforó el pulmón y eso provocó un shock hipovolémico gravísimo. Horas después la policía detuvo por este hecho a Exequiel Geremías (22), David Lorenzo (19) y Juan Gabriel D. R. (18).

Un adolescente de 16 años falleció el miércoles por la noche cuando era trasladado de urgencia al hospital de Fátima luego de sufrir una certera puñalada en el pecho de parte de un vecino con el cual discutió minutos antes y con quien hacia meses mantenía una fuerte disputa en el barrio El Piedral de la capital provincial.La víctima fue identificada por la Policía como Elías Adrián Rech (16), quien vivía junto a su padre en una humilde vivienda del citado asentamiento y a escasos metros de la morada de su presunto atacante: Aníbal Ernesto V. (33).En el marco de las investigaciones por este hecho, el principal sospechoso fue detenido poco después y en su poder se incautó un cuchillo con el cual habría provocado la grave lesión al adolescente.Con este hecho, ya son dos los homicidios ocurridos en el mismo barrio posadeño en lo que va del año y en menos de cinco meses (ver Reunión de amigos...).Según reconstruyó este matutino mediante el aporte de fuentes ligadas a la pesquisa, todo comenzó minutos antes de las 22 del miércoles, cuando un grupo de vecinos del citado barrio alertó a la Policía sobre una pelea entre dos personas que dejó un herido de gravedad.Para cuando los efectivos de la Comisaría Decimocuarta y el Comando Radioeléctrico llegaron al lugar se toparon con el cuerpo de Elías tendido en la esquina de las calles 206 y 59, casi inconsciente y con abundante pérdida de sangre producto del puntazo.Inmediatamente se dispuso el traslado del muchacho en ambulancia al hospital de Fátima, aunque desafortunadamente llegó sin vida debido a la grave lesión sufrida.De acuerdo al informe forense practicado horas más tarde en la Morgue Judicial se pudo determinar que la causa de muerte fue un shock hipovolémico causado por la importante puñalada. Incluso, fuentes del caso añadieron que fue tanta la magnitud del puntazo que el cuchillo alcanzó a dañar el corazón.Por otro lado, en base al aporte de vecinos y amigos del fallecido se pudo establecer que la discusión entre Rech y su vecino habría iniciado varias horas antes. Incluso, se supo que la relación era muy mala desde hace tiempo, aunque hasta ayer por la noche no quedó claro el por qué de tanta disputa.Por otro lado, se supo que el sospechoso fue ubicado minutos después del traslado de la víctima al hospital y, por orden del Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, se dispuso su arresto como principal sospechoso del caso.Además, durante un allanamiento concretado en su vivienda se secuestró un cuchillo de fabricación casera, con mango de goma de bicicleta, el cual se presume que fue utilizado durante el ataque.El Territorio fue hasta el barrio El Piedral y dialogó con vecinos y amigos de la víctima, quienes no ocultaron su profundo dolor por la muerte del menor.Uno de los que rompió el silencio fue Marcelo (14), uno de los primeros en encontrar gravemente herido a Elías sobre un pequeño trillo del asentamiento. “Cuando lo encontré no tenía casi pulso, estaba acostado en el suelo y como pude intenté ayudarlo. Le quise hacer reaccionar pero ya no daba más él”, recordó con tristeza el adolescente.Sobre los motivos de la pelea comentó que “el muchacho más grande vino y trajo una escoba y le pegó. Estaban embroncados y siempre se llevaron mal”.Incluso, recordó una charla que tuvo con el agresor antes del desenlace fatal en donde él le aconsejó que no siguiera molestando a su amigo. “Yo le dije al muchacho que se deje joder con mi amigo y no me hizo caso”, dijo.Otro amigo de Elías que presenció parte de la pelea fue Nicolás (14), quien narró que el menor tuvo una discusión con su papá minutos antes del encontronazo fatal ya que éste último intentó calmarlo y evitar la pelea con Aníbal.“El papá le daba consejos para que no haga eso y él no hizo caso y se fue con piedras a tirarle a Aníbal”, señaló.“Elías y yo nos criamos de chiquitos, desde los 6 años. Demasiado amigos éramos. Es una lástima que pase esto porque tenía toda una vida por delante, ahora estamos muy tristes. Era muy buenito, siempre nos sentábamos frente a casa a tomar mate”, culminó con tristeza Nicolás.