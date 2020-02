Trasladan a los rugbiers a la audiencia por el asesinato de Fernando Báez Sosa

Jueves 13 de febrero de 2020 | 07:20hs.





Previo a la audiencia el abogado de la familia Báez Sosa Fabián Améndola adelantó en diálogo con TN que expresarán sus diferencias con el dictamen de la fiscal, que dispuso la liberación de Juan Guarino y Alejo Milanesi. Ya que para él, ambos deberían estar detenidos: "Para nosotros todos son coautores, aunque no todos pegaron, pero todos participaron", afirmó.



Entre sus planteos fundamentarán los motivos para pedir que la imputación de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas" incorpore los agravantes de "alevosía" y "homicidio por placer". "Vamos a exponer las disidencias que tenemos con la fiscalía en el análisis de la prueba", dijo Améndola.



Mientras que Tomei pedirá el arresto domiciliario para los detenidos, previo a que Mancinelli se defina sobre el pedido de prisión preventiva que la fiscal hizo para Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz.



Los alcances de la llamada "audiencia preliminar" están definidos en el artículo 168 bis del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Durante el encuentro "serán oídos el fiscal, el particular damnificado si lo hubiere, la defensa, y el imputado si se hallare presente, en ese orden, durante un tiempo máximo de quince minutos".



Durante la audiencia los acusados pueden hablar para que el juez tenga una primera impresión sobre ellos, aunque en el caso de que decidan no hacer declaraciones eso no significa que pueda ser usado en su contra.

