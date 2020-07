Supermercados de Posadas mantienen ventas y en el interior la demanda es dispar

Martes 7 de julio de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

En cifras 50% Es la merma que sufrieron los supermercados de Puerto Iguazú como consecuencia del parate en el sector turístico.

El rubro supermercadista fue uno de los exceptuados de realizar el aislamiento social preventivo y obligatorio. Al inicio de esta medida, cobró protagonismo y la demanda creció hasta un 30 por ciento en algunos locales. A más de tres meses de decretada la cuarentena se observa una disparidad en el caudal de ventas en los supermercados de la provincia según la zona de análisis.Es que por un lado en Posadas señalan que las ventas se mantuvieron durante junio respecto a mayo y en el mismo porcentaje respecto al mismo período de 2019.Por otro, panorama distinto se registró en San Javier y Bernardo de Irigoyen, donde afirman que las ventas mejoraron y registraron subas respecto a las primeras semanas del confinamiento obligatorio.Como contracara, Puerto Rico registró una mema en la demanda como consecuencia del cierre de las fronteras, mientras que Puerto Iguazú registró una caída abrupta en las compras que, según la Cámara de Comercio local, alcanza hasta el 50 por ciento, producto del escaso movimiento turístico.En Posadas, la demanda en los supermercados se mantuvo durante junio.“La situación de las ventas estuvo estable. No hubo sobresaltos ni caída en las ventas, se mantuvo igual respecto a mayo y lo mismo para junio del año pasado”, afirmó Lucas Kerps, empresario supermercadista de Posadas, en diálogo con El Territorio.Consideró que la estabilidad en la demanda tiene que ver con el retorno de la normalidad en diversas actividades, “que derivó en un equilibrio en la oferta y la demanda para el sector”.En este sentido, refirió que los artículos de primera necesidad, como arroz, fideos, harina, azúcar y aceite fueron los que en marzo y abril acapararon la demanda y que en junio se mantuvo el caudal de compra. Señaló que estos productos no registraron mayores subas respecto a los precios.Por otro lado Ismael Ortigoza, de la Centro de Almaceneros de Posadas, sostuvo que “junio fue un mes bastante tranquilo, sin mayores sobresaltos. Fue casi igual que en mayo, cuando también las compras estuvieron normales. Sí fue distinto a otros meses, como marzo y abril, que fue un boom de ventas, ya que la gente quiso abastecerse por la incertidumbre que generó la cuarentena. Los clientes no querían que nada falte en las alacenas”.En otros municipios de la provincia, comerciantes del sector afirman que las ventas mejoraron y repuntaron respecto a los primeros meses del confinamiento.Sobre este punto, Ulises Giménez, supermercadista de San Javier, afirmó que “las ventas mejoraron por el cierre de fronteras. La gente no puede ir a otros países a comprar y toda esa plata se invierte en el país. Eso incidió en el movimiento comercial, que va subiendo”. Al mismo tiempo, aseguró que los precios de las mercaderías no sufrieron incrementos.Por su parte, Nicolás Natividade, propietario de un mayorista de la zona, aseveró que “las ventas en el supermercado crecieron y mejoraron respecto a los inicios de la cuarentena, ya que no hay otras opciones para ir a comprar. Ahora sí notamos que la gente no lleva de a muchos productos y concurre una vez, sino que llevan lo justo y necesario, pero vuelven más de seguido”.En tanto, en Bernardo de Irigoyen señalan que en las últimas semanas el comercio interno repuntó, más aún en los pequeños supermercados. El crecimiento se justificó por el cierre de las fronteras.“Esta pandemia y cierre de fronteras nos sirvió para descubrir el gran poder económico que manejamos en el municipio, mientras que en las ciudades brasileñas fronterizas con nosotros en estos meses muchos de los comercios tuvieron que cerrar sus puertas porque la mayoría de sus clientes eran argentinos. Nosotros notamos y eso se ve reflejado en nuestro trabajo. El comercio local ha tenido un crecimiento importante”, manifestó el comerciante Jorge Sosa. No obstante, admitió que hubo una merma en las ventas de bebidas alcohólicas, que alcanzó el 50 por ciento.Otros municipios, en cambio, notaron una fuerte baja en las ventas en supermercados.Tal es el caso de Puerto Rico, cuya demanda disminuyó como efecto inmediato del cierre de las fronteras.Elio Hendgez, propietario de un comercio mayorista y minorista, aseveró que “el cierre del puerto impactó bastante en nuestro rubro, ya que mucha gente venía de Paraguay a comprarnos, y eso repercutió en la recaudación, que disminuyó un 30 por ciento en general”.Harina, azúcar y vino fueron los productos que registraron bajas en la demanda.Pese a ello, el comerciante aseguró que el mercado interno se mantuvo. “Si bien gran parte de la clientela era de Paraguay, nunca se descuidó a los clientes de Puerto Rico. Todo esto nos permitió mantenernos en pie”, dijo.Mientras, en Puerto Iguazú, la situación es aún más crítica. Es que la ciudad, que depende exclusivamente del turismo, sufrió una caída del 50 por ciento en la demanda en los supermercados, como consecuencia de la fuerte reducción en el movimiento de visitantes, ante el confinamiento obligatorio.“El consumo cayó en los comercios que se dedican al abastecimiento interno y eso se tradujo en el cierre de entre un 20 y 30 por ciento de los locales que se dedicaban a la actividad, ante la imposibilidad de afrontar los costos de alquiler y otros, para seguir en pie, se rebuscaron con alternativas de ventas por internet”, explicaron desde la Cámara de Comercio e Industria de Puerto Iguazú.