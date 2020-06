Son seis las personas aisladas en Puerto Esperanza por el primer caso de Covid-19

Jueves 25 de junio de 2020 | 20:35hs.





Además dieron a conocer que al día de la fecha existen 23 personas provenientes de otras provincias cumpliendo el aislamiento por protocolo en sus domicilios y otras 292 que ya la han cumplido la cuarentena obligatoria y no han presentado síntomas compatibles con Covid-19.





Por otra parte los Concejales de la localidad celebraron una sesión extraordinaria donde establecieron el uso obligatorio de barbijo o protector buconasal, en la via publica, locales comerciales, cajeros y transporte público, aquel ciudadano que no cumpla con la ordenanza deberá abonar una multa que varía entre 50 a 800 litros de combustible Nafta súper y los propietarios de los locales que no cumplieran además de pagar la multa tendrán sus comercios clausurados por un tiempo determinado entre 1 a 30 días.

Desde el hospital de Puerto Esperanza informaron que se han aislado los contactos estrechos del paciente, se trata de 3 agentes de la Policía de Misiones que asistieron al paciente el pasado 11 de junio y 3 vecinos del hombre. Este grupo de personas están debidamente aislados y son monitoreados por el equipo de Salud Pública y Atención Primaria de la Salud municipal.