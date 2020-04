Seguirá tras las rejas el acusado por el homicidio de un menor en El Piedral

Sábado 11 de abril de 2020 | 07:00hs.

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

A casi cuatro meses del asesinato de Elías Adrián Rech (16), el adolescente asesinado de una certera puñalada en el pecho en un trillo del barrio El Piedral de la capital provincial durante una pelea con un vecino, el expediente que investiga las circunstancias del hecho presentó novedades recientemente.Y es que el único detenido que tiene la investigación y principal sospechoso, Aníbal Ernesto V. (33), fue procesado con prisión preventiva por el delito de homicidio simple tras una resolución del Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo.El acusado había sido detenido la misma noche del homicidio y fue él quien alertó de lo ocurrido a los efectivos policiales.En aquel momento, y tras ser entrevistado por los uniformados, contó lo sucedido minutos antes y al respecto explicó que fue consecuencia de una nueva pelea que mantuvo con el adolescente.Inmediatamente, el hombre fue trasladado en condición de detenido a la seccional Decimocuarta y luego de un allanamiento realizado por integrantes de la misma seccional en su vivienda, ubicada a pocos metros del lugar del enfrentamiento, se incautó un cuchillo de fabricación casera, con mango de goma de bicicleta.Dicho elemento contundente está sindicado como el arma blanca utilizada para la concreción del hecho.Como publicó en su momento este matutino, tres días después de su arresto, Aníbal fue llevado al juzgado para la correspondiente audiencia indagatoria con el juez Cardozo.Sin embargo, en dicha instancia prefirió hacer lugar al derecho de guardar silencio y no dar detalles sobre la fuerte acusación en su contra.Según pudo saber este medio por fuentes judiciales consultadas, el acusado llegó a esta instancia a partir de que una serie de testimoniales incorporados al expediente por parte de vecinos del mencionado asentamiento complicaran su situación procesal.En la mayoría de los aportes se dejó en claro la mala relación que los dos implicados tenían desde hacía tiempo en el vecindario.A esto también se le sumó el aporte que dieron algunos conocidos de la víctima que presenciaron parte del enfrentamiento entre Rech y el detenido.En diálogo con El Territorio, Marcelo (14), amigo y vecino de la víctima, comentó en aquel momento: “Cuando lo encontré no tenía casi pulso, estaba acostado en el suelo y como pude intenté ayudarlo. Le quise hacer reaccionar pero él ya no daba más”.Sobre los motivos de la pelea, comentó que “el muchacho más grande vino y trajo una escoba y le pegó. Estaban embroncados y siempre se llevaron mal”.Incluso, recordó una charla que tuvo con el agresor antes del desenlace fatal en donde él le aconsejó que no siguiera molestando a su amigo. “Yo le dije al muchacho que se deje de joder con mi amigo y no me hizo caso”, dijo.En tanto que otro amigo de Elías que presenció parte de la pelea fue Nicolás (14), quien narró que el menor tuvo una discusión con su papá minutos antes del encontronazo fatal ya que este último intentó calmarlo y evitar la pelea con Aníbal.“El papá le daba consejos para que no haga eso y él no hizo caso y se fue con piedras a tirarle a Aníbal”, señaló.Por la reconstrucción que se tiene sobre lo sucedido se sabe que cerca de las 21 del miércoles 18 de diciembre el menor pasó por el frente de la casa de Aníbal, momento en que se generó un primer intercambio verbal entre ambos. Y en donde al parecer ambos se habrían arrojaron piedras.Siempre desde el relato de los voceros consultados, minutos más tarde los dos vecinos volvieron a encontrarse en cercanías a un angosto pasillo que bordea un arroyo interno del barrio. Fue en esta oportunidad en donde los dos involucrados volvieron a pelearse.Tras recibir la estocada mortal, cerca de las 22, el propio adolescente caminó varios metros hasta llegar al cruce de las calles 206 y 59 en donde se desplomó gravemente herido.En cuestión de minutos una ambulancia llegó al lugar y trasladó a Rech hasta el hospital de Fátima en donde llegó muerto. Voceros médicos indicaron que a causa de la estocada había perdido mucha sangre.Los resultados de la autopsia, practicada al día siguiente, determinaron que la causa de muerte se produjo por shock hipovolémico causado por la importante puñalada.Incluso, fuentes del caso añadieron que fue tanta la magnitud del puntazo que el cuchillo alcanzó a dañar el corazón.