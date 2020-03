Santo Tomé: pusieron en cuarentena a un comisario y a un chofer

Viernes 20 de marzo de 2020 | 00:12hs.

Efectivos de seguridad son quienes más contacto tienen con la gente, sin lugar a dudas. Por ello, cuán necesario es que estén permanentemente sanos y disponibles, más aún, en situaciones de crisis.









El pasado 16 de marzo, un comisario y un chofer viajaron a la ciudad brasileña de San Borja por razones personales, en vehículo oficial y, obviamente, con uniformes. Pero trascendió después que, un día antes, el uniformado y su familia presentaban síntomas de gripe. Ni el comisario, ni el personal que tuvo contacto con él y el chofer, hicieron cuarentena a su regreso del país vecino. Recién hoy (jueves 19) se dispuso el resguardo obligatorio para ambos únicamente (comisario y chofer).





La denuncia fue conocida por las redes sociales, ya que una funcionaria policial contó la situación exhibiendo el libro de guardia que constata toda la actividad diaria.







“Soy funcionaria policial. Estando en el despacho del director de la Unidad Regional V, el Comisario Mayor Jorge Fabián Ramírez, a quien le comente la situación que estamos pasando en la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Santo Tomé Ctes., De que en fecha 15/03/20 el Comisario L. M. A., en el Movíl Policial Interno, N 353, ordenó al chófer de la unidad especial de turno que pase por su domicilio y traslade al hospital local a su familia con síntomas de gripe, y en fecha 16/03/20, ordenó al mismo chófer de la unidad especial, quien se encontraba de turno, a qué le lleve en el móvil policial interno 353 hasta Brasil San Borja, a comprar pinturas para su auto. Todo lo que le comento consta en el libro de guardia de esa unidad especial. El jefe no hizo cuarentena ni permitió al personal a su cargo hacer.







Cuando estoy, en mi lugar de trabajo, ya de regreso, el jefe se acerca y de forma amenazante me dice que hablo con el director de la unidad, que tramitaría mi pase si volvía a contar que fue a Brasil. De forma intimidante llamo al Comisario General Claudelino Sotomayor, en llamada voz alta, le decía que no fue a Brasil y que el personal policial está con otros problemas por eso un y me pasaba el celular para que confirme las mentiras, el Comisario General corto la llamada. Y el jefe continuó con sus gritos de que él tiene con quien comunicarse y que vale la palabra de él, no la del personal”.







En las últimas horas, el comisario Cristian Cabral, jefe de la Comisaría I confirmó que tanto el comisario señalado como su chofer se encuentran en cuarentena obligatoria, aunque no pudo confirmar que este caso haya llegado al Gobierno Provincial.