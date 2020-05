Santo Tomé: piden asistencia para un anciano que vive sin luz ni agua

Según comentó jamás tuvo luz, ni agua de red. Hace un tiempo empezó a construir una casita de material pero la obra debió suspenderse por falta de efectivo, y no llegó a colocar las aberturas y a construir un baño. Las bajas temperaturas y la emergencia sanitaria que exige higiene constante, demandan respuestas para don Juan.“Me faltó revoque en una parte, colocar las aberturas y el baño. Tengo jubilación mínima. Tengo un hijo en el barrio Piñeral, zona rural que viene cada tanto y su señora me lava la ropa, me atienden, digamos. Tengo pozo para sacar agua, no tengo luz, nunca pedí que me bajen. Tengo letrina y por eso quiero terminar el baño”, señaló don López mientras recorría parte de su terreno cubierto por el alto pasto.En las últimas horas personal de Asistencia Social, con su directora lic. Alfonsina Merlo, tomaron cartas en el asunto para asistir al hombre. Se acercaron a su domicilio para finiquitar la concreción de la ayuda.