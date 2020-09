Profundizan investigación a balance municipal - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020

Concejales de la localidad de El Alcázar se encuentran en un trabajo de profundización de la investigación sobre el balance municipal correspondiente al año 2019.Por esa razón, solicitaron al Tribunal de Cuentas de la Provincia copias de facturas presentadas por el Ejecutivo municipal a dicha entidad.Por mayoría simple, hace unos meses el deliberativo local rechazó dicho balance.Durante el análisis del balance 2019, los ediles Carlos Smalakies y Omar González del Frente Renovador (FR) y Mauro Grebinsky (UCR) habían notado el pago de obras a una cooperativa, de obras que no se habían realizado.Al no haber recibido respuestas del intendente José Ferreira sobre el destino de dichos fondos, se decidió rechazar la presentación del balance y seguir investigando los demás puntos con las documentaciones correspondientes.Los tres concejales mencionados se presentaron ante el Tribunal de Cuentas en Posadas, con el objetivo de solicitar más información sobre facturaciones presentadas ante esa entidad de las cuales no tuvieron acceso durante el análisis del balance.En las presentaciones aparecen facturas de una cooperaba de trabajo de Posadas y Garupá, manifestaron no cuestionar la autenticidad de las facturas pero si cuestionan que los trabajos pagados no fueron realizados.