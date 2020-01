Por primera vez, una mujer resultó mejor asadora en Oberá

Lunes 20 de enero de 2020

Entre nueve hombres, Camila Eugenia Chamorro ganó el cuarto campeonato del Mejor Asador, que se desarrolló en el Complejo Salto Berrondo de la localidad Oberá, donde hubo participantes de diferentes partes de Misiones, afianzando así al destino como atractivo turístico.Es la primera vez que una mujer se queda con el primer puesto en esta competencia, por lo que la alegría fue doble. “De chiquitita mi papá y mis abuelos nos enseñaron a hacer asado, así que amo la parrilla, me inscribí solita”, empezó explicando la joven que hace poco se recibió de chef y decidió mostrar sus dotes culinarios al fuego.Este año el corte elegido de carne para la competencia fue tapa de asado con guarnición y la Municipalidad de Oberá, desde el área de Turismo fue quien proveyó a los participantes de los productos para hacer el asado.Respecto a la carne, los competidores sostuvieron en sus presentaciones que no es un corte tradicional para asar, pero en el caso de Chamorro, reconoció en declaraciones a la prensa que se preparó antes. “Le estudie mucho a la carne y los condimentos que podía acompañar, probé antes y salió muy bien”.La ganadora utilizó para su asado, sal gruesa, pimentón rojo molido y un mix de semillas de quino y girasol, además de la guarnición de papas y batatas asadas envueltas en aluminio, al igual que la carne. La presentación fue realizada con el acompañamiento de dos salsas, una con morrones asados y ajo, mientras que la otra tenía ají, cebolla colorada y tomate.Camila aprovechó la ocasión para incentivar a las mujeres a involucrarse en este sector, comúnmente designado a los hombres. “Gané entre nueve varones, esto sirve para incentivar a las mujeres que se animen a la parrilla”.Además recomendó -teniendo presente el corte de carne utilizado- que debe hacerse a fuego lento: “Es un corte difícil, tiene mucha tenacidad y si le cocinas muy fuerte la carne queda dura, así que lo hice a fuego lento con leña y carbón”.El cuarto campeonato tuvo más de 50 inscriptos y a través de un sorteo fueron seleccionados 10 concursantes. El jurado fue integrado por Juan Pablo Koch (OTC), Alejo Nucci (La Farigola) y Marcelo Prozapas (Del Monte) y entre los puntos a evaluar, tuvieron presentes el sabor, la cocción y presentación, entre otros aspectos.El segundo puesto fue para Ricardo José Lafranconi y en tercer lugar quedó Lucas Fabián Cabañas.El responsable de la Dirección de Turismo, Fernando Vitelli, adelantó a El Territorio que están trabajando con la idea de realizar un campeonato en busca del mejor locro y para eso van a esperar el invierno, con el objetivo de generar otro espacio de atractivo turístico en esa temporada. Asimismo, comentó que están analizando la forma en, ya que podría abrirse la posibilidad de que sea una competencia entre grupos y no individual.Al ser consultada al respecto, la flamante asadora aseguró que participará. “Me encantan estos eventos”, expresó.