Por costos operativos, el Parque Iguazú no abriría con la reactivación del turismo local

El Parque Nacional Iguazú y sus Cataratas, es el principal atractivo turístico de Iguazú y de Misiones gracias a su nominación y consagración como Maravilla Natural en el año 2011 por la Fundación New Seven Wonders, es el motor que activa el turismo en la zona ya que los turistas de diferentes ciudades del mundo arriban al destino Iguazú a disfrutar de los 275 del atractivo y aún no tiene fecha de apertura, situación que preocupa a los operadores turísticos.





Al respecto el intendente del Parque Nacional Iguazú en dialogo con El Territorio, confirmó que aún no hay proyecciones de apertura del atractivo, asimismo recalcó que trabajan en los protocolos de visitas post-pandemia: “Estamos trabajando en el protocolo, solicitamos a las empresas concesionarias dentro del área de cataratas, y lo vamos a unificar en un sólo documento para elevar a la administración de Parques, seguramente tendremos algunas observaciones, tendremos que hacer correcciones, pero la idea es tenerlo listo y aprobado para luego esperar la apertura que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Salud de la Nación”, indicó.





“No tenemos proyecciones pero es muy probable que en la etapa de turismo local no se habiliten las visitas al parque ya que el costo operativo de abrir las puertas es elevado y no se cubriría con presencia de los misioneros, creemos que se aprobaría la apertura por parte de Nación conjuntamente con la apertura de los limites provinciales y con la llegada de los vuelos al destino”, enfatizó Acosta.





Haciendo referencia a la confección de los protocolos, Acosta indicó que aún está en construcción pero anticipó que uno de los factores a tener en cuenta en la cantidad de personas que ingresan al área protegida además de la coordinación de los recorridos, “en una primera fase tendremos hasta 2.000 visitantes diarios y en la segunda fase ese número se duplicaría, no obstante todo está sujeto al comportamiento de los turistas y de la adaptación del personal al los protocolos de bioseguridad. Además el visitante no tendrá la posibilidad de recorrer libremente los senderos, sino que tendrán un recorrido predeterminado por protocolo para evitar aglomeración de personas”, enumeró el intendente del Parque.

Desde el Ministerio de Turismo de la provincia estiman que en las próximas semanas tendrán novedades de la reactivación del turismo interno ya que están trabajando en la definición de los protocolos de bioseguridad, esto podría darse tras la vuelta al ruedo de los bares y restaurantes que posiblemente serían los próximos en ser habilitados. No obstante, el Parque Nacional Iguazú no abriría sus puertas en la primera fase de reactivación del turismo, si no que podría proyectarse para el momento donde se habiliten los limites interprovinciales y con la llegada de los vuelos al destino Iguazú.