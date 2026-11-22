En el norte de Italia, una ciudad de calles medievales y talleres artesanales conserva una tradición musical reconocida por la Unesco. Es cuna de grandes maestros de la luthería, entre ellos Antonio Stradivari.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:00hs.

Una visita imprescindible es el Museo del Violino, ubicado en Piazza Marconi. Por otro lado, la Piazza del Comune es el punto de encuentro espontáneo de la vida en la ciudad.

Hay ciudades que se reconocen por sus monumentos, otras por sus paisajes y algunas por sus sabores. Cremona, en la región italiana de Lombardía, tiene una particularidad que la distingue del resto: su historia puede escucharse. Basta imaginar el sonido de un violín antiguo para acercarse a la identidad de esta ciudad, donde desde hace siglos las manos de los artesanos transforman pequeños fragmentos de madera en instrumentos capaces de emocionar al mundo.

Este domingo 22 de noviembre se celebra el Día de la Música en homenaje a Santa Cecilia, patrona de los músicos, y Cremona ofrece una ocasión especial para mirar hacia una de las tradiciones artesanales más fascinantes de Europa. Allí nació una escuela de construcción de instrumentos de cuerda que alcanzó reconocimiento internacional y que todavía mantiene vivos conocimientos transmitidos de generación en generación.

La historia de esta tradición se remonta al siglo XVI, cuando familias de artesanos comenzaron a desarrollar técnicas que marcarían un antes y un después en la fabricación de violines. Entre sus grandes referentes aparecen los Amati, los Guarneri y, especialmente, Antonio Stradivari, considerado uno de los más importantes constructores de instrumentos de todos los tiempos. Su legado permanece profundamente ligado a la ciudad, que en 2012 consiguió que su tradición de fabricación artesanal de violines fuera incorporada por la Unesco a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El reconocimiento no distingue solamente un objeto, sino un conocimiento que requiere paciencia, precisión y años de aprendizaje. Según la Unesco, cada luthier cremonés fabrica entre tres y seis instrumentos por año, trabajando manualmente más de 70 piezas de madera cuidadosamente seleccionadas. No existen dos instrumentos exactamente iguales: cada uno requiere decisiones específicas relacionadas con los materiales, la forma y las características acústicas.

Ese saber puede descubrirse recorriendo las botteghe, los talleres de luthería que todavía funcionan en el casco histórico. Detrás de sus puertas se desarrolla un trabajo minucioso, en el que las herramientas, las maderas estacionadas, los moldes y los barnices forman parte de una actividad que conserva procedimientos tradicionales. Algunos talleres reciben visitantes y permiten conocer de cerca cómo se construyen los instrumentos, desde la elección de la madera hasta los últimos detalles del acabado.

Una visita imprescindible es el Museo del Violino, ubicado en Piazza Marconi. Allí se conserva una colección de instrumentos históricos vinculados con los grandes maestros cremoneses, además de espacios dedicados a explicar la evolución de la luthería. Entre sus piezas más destacadas figura el violín Charles IX, construido por Andrea Amati en 1566. El museo también cuenta con un auditorio de diseño acústico contemporáneo, donde se realizan presentaciones y audiciones de instrumentos antiguos según la programación disponible. Para el visitante, la experiencia permite acercarse a la música desde otra perspectiva: no solamente como una expresión artística, sino también como resultado de un extraordinario trabajo artesanal.

Pero Cremona tiene mucho más para descubrir cuando se abandona el universo de los talleres. Su centro histórico conduce hasta Piazza del Comune, uno de los conjuntos monumentales más atractivos de la ciudad. Allí conviven la Catedral de Santa Maria Assunta, el Baptisterio, el Palazzo Comunale y el imponente Torrazzo, una torre campanaria que alcanza los 122 metros de altura y constituye uno de los grandes símbolos locales. Quienes se animan a subir sus 502 escalones pueden acceder a una vista panorámica de los tejados, las calles y la llanura lombarda.

La catedral, construida a partir del siglo XII, sorprende por su arquitectura y sus importantes decoraciones pictóricas. A pocos pasos, la Loggia dei Militi completa el recorrido por una plaza donde la historia medieval permanece integrada a la vida cotidiana. Cafés, comercios y espacios de encuentro permiten disfrutar del ambiente urbano sin necesidad de alejarse demasiado de los principales atractivos.

La gastronomía aporta otro motivo para detenerse. Cremona es especialmente conocida por el torrone, un dulce elaborado tradicionalmente con miel, azúcar, clara de huevo y frutos secos, especialmente almendras. Su presencia está tan ligada a la identidad local que cada noviembre la ciudad le dedica una celebración gastronómica. También pueden encontrarse especialidades de la cocina lombarda, preparaciones con quesos de la región y platos tradicionales que reflejan la cultura culinaria del norte italiano.

Para quienes desean prolongar el paseo, los espacios verdes cercanos al río Po ofrecen una alternativa diferente. El Parco al Po permite acercarse a un entorno natural que contrasta con las construcciones históricas del centro y brinda oportunidades para caminar, descansar o recorrer los alrededores en bicicleta.

Cremona demuestra que el patrimonio de una ciudad no siempre está contenido en sus edificios más antiguos. También permanece en los conocimientos de quienes trabajan la madera, en los sonidos que atraviesan sus auditorios y en las tradiciones que continúan transmitiéndose a nuevas generaciones. Su atractivo turístico nace precisamente de esa convivencia entre pasado y presente.

En una época en la que los viajes suelen estar marcados por la búsqueda de experiencias diferentes, esta ciudad italiana propone una invitación singular: descubrir un lugar donde la música no termina cuando se apaga un concierto, porque continúa viviendo en los talleres, en las calles y en la identidad de sus habitantes. Tal vez por eso, después de conocer Cremona, escuchar un violín nunca vuelva a ser exactamente lo mismo.

Para llegar hasta Cremona hay que viajar al norte de Italia, en la región de Lombardía, a orillas del río Po. La ciudad se encuentra aproximadamente a 85 kilómetros al sudeste de Milán y a unos 50 kilómetros de Piacenza, por lo que puede incorporarse fácilmente a un recorrido por esta zona del país. Su ubicación permite unir la visita con otros destinos lombardos y descubrir una Italia menos multitudinaria.