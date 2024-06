Argentina quiere cerrar como líder | El Territorio

La Scaloneta, sin Messi y ya clasificado a cuartos de final, se medirá ante su par de Perú con equipo alternativo buscando el primer puesto del grupo A. Además, Chile va con Canadá

sábado 29 de junio de 2024 | 6:05hs.

La selección argentina, ya clasificada a cuartos de final, buscará cerrar de la mejor manera la primera fase de la Copa América cuando se mida con su par de Perú desde las 21, con transmisión e TyC Sports, la TV Pública y Telefé.



Sin Lionel Messi en cancha y con un elenco casi alternativo, la Scaloneta jugará a la par del match entre Canadá y Chile para terminar de definir las posiciones y el segundo clasificado en el grupo A.



En los entrenamientos previos, Argentina realizó noventa minutos de ejercicios tácticos en cancha sin la presencia de Messi, quien hizo ejercicios kinésicos junto a uno de los fisioterapeutas del plantel y está descartado.



Si bien Scaloni suele jugar al misterio y no confirmar el equipo hasta pocos minutos antes de cada encuentro, esta vez dio pistas de la formación que plantará en el Hard Rock Stadium de Miami.



“En el próximo partido es justo que jueguen los chicos que no han jugado estos dos partidos. Los necesito ver y lo merecen”, aseguró el DT albiceleste en conferencia de prensa, luego del triunfo agónico por 1-0 sobre Chile en Nueva Jersey gracias al gol de Lautaro Martínez.



Justamente el Toro, autor de dos goles en lo que va de la Copa, es uno de los futbolistas que podría arrancar de titular ya que en ambas jornadas le tocó ser suplente de Julián Álvarez e ingresar desde el banco.



Cerca suyo podrían moverse Alejandro Garnacho y Valentín Carboni, los dos jóvenes que vienen pidiendo pista e ilusionan al público albiceleste. Además, Ángel Di María, titular en el estreno y suplente el último martes, con apenas 15 minutos en el MetLife Stadium, también podría estar desde el silbatazo inicial.



Scaloni y Messi, afuera

La sanción que la Conmebol le aplicó a Scaloni por el tardío regreso de la Selección del entretiempo en el partido ante Chile no sólo le significó al DT no poder dirigir al equipo ante Perú en la tercera fecha, sino que tampoco pudo acudir ayer por la tarde a la conferencia de prensa previa al partido, donde el que habló en representación del cuerpo técnico fue Walter Samuel, uno de los ayudantes del DT.



“Scaloni está un poco amargado por la situación. Nos consideramos un cuerpo técnico correcto, que en estos años casi nunca hemos tenido este tipo de sanciones. Él quería estar con el equipo mañana -por hoy-. Vamos a acatar lo que diga Conmebol, pero está amargado”, explicó Samuel ante una de las primeras consultas, que tuvo que ver con cómo se tomó el DT el castigo impuesto.



Precisamente ante la ausencia del DT campeón del mundo, quien estará sentado en el banco de suplentes será Pablo Aimar. El Payasito será el cabeza del comando técnico acompañado por Samuel y Roberto Ayala.



Por otro lado, Samuel confirmó lo que ya se sabía sobre Messi, que no va a jugar ante Perú, pero llevó tranquilidad al asegurar que irán día a día esperando por su evolución para saber si puede estar en el duelo de cuartos de final, jueves o viernes de la semana que viene.



En cuanto al duelo ante Perú, Samuel no anticipó el equipo ni confirmó que fuera a haber una rotación casi total, como probablemente termine sucediendo. “Vamos partido a partido y queremos ganarle a Perú, entonces no planificamos guardar a alguien para cuartos. Estamos pensando en formar el mejor equipo para mañana jugar bien y ganarle a Perú”, afirmó.