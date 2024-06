Productores misioneros se preparan ante posibles heladas en los próximos días | El Territorio

Luego, Strieder agregó que para acarrear pastura, utilizó su tractor y de esa manera dio de comer a los animales que tenía. Pasto siempre lleva al sector, carga el acoplado del tractor cada semana y realiza dicho trabajo. Al tener el piquete muy poca pastura, acopia en el acoplado y traslada al sector donde están las vacas y con el clima, entre frío y lluvia, afecta también la zona donde están los animales. "La parte complicada del tambo es que si hay poco espacio en el piquete, hay que comprar alimento obligadamente o buscar pasto, por eso si hay heladas se vuelve más compleja la situación", analizó el productor.



Por su parte, Nelson Gertel, en Jardín América, comentó que tiene paños anti heladas para colocar en sus plantaciones y lo que más hay que cuidar son las verduras ya que son las más vulnerables en esta época del año. "Si hiela fuerte no queda casi nada, siempre hay que tener una inversión en estos casos antes que llegue el frío intenso y después también cosechar algo de verduras", explicó.





En referencia a los animales, dijo que tuvo que comprar alimentos ya que prevé que la helada sea fuerte y no se cuente con pasto en los próximos días.



En tanto, Oscar Kaelin, desde Ruiz de Montoya, dijo que por el momento no heló en su chacra pero empezó a cortar las ramas, colocó en montones y los tapó con pasto seco. Así, cuando llegue la época de plantar las ramas, pueda utilizarlas.



Al referirse a la mandioca, comentó que en los últimos meses cosechó muy poco, hay escasez de ventas y el precio que se vende pierde su valor. Al hablar sobre la producción, el montoyense dijo que ahora es la época del té, que es tiempo de trabajar. "Los que tienen plantas pequeñas como mango, durazno, entre otros, si hay que cubrir en estos días", agregó.



Por último, Kaelin expuso que para los animales tiene plantado caña de azúcar, en caso de helada fuerte, a pesar de ello se conserva las propiedades y le da de comer a los mismos en el caso de perder las pasturas que tiene disponible.

El frío intenso empezó a sentirse en la provincia, con temperaturas mínimas que oscilan de los 5° a 7° y se prevé que en los próximos días sea aún menor e incluso bajo cero. Por tal motivo, diversos productores empezaron a cubrir sus plantaciones y a prever la alimentación de sus animales, con la finalidad de no perder cosecha y que las vacas, toros, entre otros, tengan pastura.En este marco, Alfredo Strieder, en Puerto Leoni, hizo hincapié en que empezó a resguardar las plantaciones, pero la preocupación pasa por plantas de mamón que al ser muy altas y no hay forma de cubrirlas, al menos que se coloquen encima una media sombra, pero eso deriva mucho trabajo.En referencia a la mandioca, el agricultor expuso: "Las ramas de mandioca sí o sí hay que tapar, si eso no se hace, entre la helada y después cuando sale el sol, lo termina de afectar y se pierde lo que se plantó", dijo. A su vez añadió que trata de guardar las semillas antes de las heladas sino, no podrá contar con material para plantar más adelante. "Hay que cubrir bien las semillas, para utilizar aproximadamente en el mes de agosto", comentó.