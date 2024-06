Eurocopa: la sorpresiva Austria, a cuartos | El Territorio

miércoles 26 de junio de 2024 | 6:01hs.

En un duelo clave para la definición del grupo D en la Eurocopa, Austria logró un triunfazo por 3-2 ante Países Bajos, se quedó con el primer puesto de la zona y condenó a los neerlandeses a avanzar como uno de los mejores terceros.

Con ese resultado, combinado con el empate de Francia ante Polonia, Austria se aseguró quedarse con el primer puesto de su zona, mientras que Les Bleus deberán contentarse con el segundo lugar.

En tanto, los neerlandeses lograron pasar a la siguiente ronda, aunque lo hicieron en calidad de tercero, por lo que deberán ver de qué manera se acomodan las posiciones restantes para saber qué enfrentamiento les depararán los octavos de final del certamen.

Por su parte, Inglaterra y Eslovenia empataron 0-0 por la última fecha del grupo C. El conjunto dirigido por Gareth Southgate terminó primero, mientras que el de Matjaz Kek clasificó a la siguiente instancia del certamen por primera vez en su historia y en el Día de la Independencia en su país, además de haber cerrado su participación en esta primera fase invicto, a raíz de los tres empates que logró en la primera fase.

No fue un buen partido de Inglaterra. No avasalló a Eslovenia en ningún momento, aunque es cierto que fue el dueño de la pelota. No supo qué hacer en ataque, no tuvo muchas chances de gol y el resultado terminó siendo justo. Fue su segundo empate en el grupo y terminó primero por la diferencia que sacó en el debut ante Serbia con la victoria por 1-0.

Por su parte, Dinamarca y Serbia no se sacaron ventaja en el Allianz Arena de Munich y los dirigidos por Kasper Hjulmand se quedaron con el segundo lugar para jugar los octavos de final.

Gracias al 0-0 entre Inglaterra y Eslovenia, los daneses consiguieron ser escoltas, ganando la pulseada. Es que se encuentran en igualdad de condiciones con los de Matjaz Kek que, por cuentas, se clasificaron como uno de los mejores terceros con tres puntos, al igual que Dinamarca.

Mismos puntos, partidos ganados y empatados, mismas tarjetas amarillas y sin diferencia. ¿El criterio en estos casos? La mejor posición del Ranking Uefa, en el que ocupan el puesto 16, mientras que Eslovenia el 30.

Hoy se cerrará la fase de grupos de la Eurocopa con cuatro partidos.

En el grupo E están todos igualados con 3 puntos. Desde las 13, Eslovenia irá ante Rumania, mientras que Bélgica se verá las caras con Ucrania.

Además, desde las 16 y por el grupo F, el líder Portugal se medirá con Georgia, mientras que República Checa irá ante el escolta Turquía.