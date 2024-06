Repetir o no, esa es la cuestión | El Territorio

Scaloni tiene a todos los jugadores a disposición y analiza si va con el mismo once del debut o si habrá modificaciones ante Chile

domingo 23 de junio de 2024 | 6:01hs.

La selección argentina ya se encuentra en Nueva Jersey de cara al partido del martes contra Chile, por la segunda fecha del grupo A, que puede clasificarlo con mucha antelación a los cuartos de final de la Copa América, algo que los de Lionel Scaloni lograrán en caso de conseguir una nueva victoria.



El equipo liderado por Lionel Messi se entrenó ayer a puertas cerradas por la tarde. Y si bien todavía faltan varios días de pruebas y un par de entrenamientos más antes del duelo ante la Roja, se vislumbra que el DT optará por no repetir el equipo que le ganó a Canadá en el debut del certamen continental.



Pese a no tener suspendidos, ni lesionados, Scaloni suele variar dependiendo del rival y hay un dato clave: en todo su ciclo solamente dos veces repetió equipo de un partido a otro.



En este caso las principales dudas pasan por el lateral izquierdo, en el que podría volver a estar Marcos Acuña o meterse Nicolás Tagliafico. Además, hay tres nombres para un puesto: Ángel Di María, Nicolás González o Enzo Fernández.



En caso de que el ex River se meta en el once habría un cambio de esquema: se sumaría un mediocampista y quedarían arriba Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez, los goleadores en el estreno.



El resto del equipo sería el mismo de debut y la probable formación, con las distintas dudas en defensa y ataque, sería con Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Ángel Di María o Nicolás González o Enzo Fernández.



Por otro lado y tras el debut ante Canadá varios jugadores y el entrenador Scaloni criticaron el estado del campo de juego del Mercedes Benz Arena de Atlanta y la preocupación pasa por saber cómo está el MetLife Stadium de Nueva Jersey.



Al igual que sucedió con la cancha del Atlanta United, la del partido inaugural, el campo del MetLife Stadium era de sintético y recientemente se le colocó arriba césped natural exclusivamente para la Copa América, aunque estaría en mejores condiciones que el Mercedes Benz Arena.



La cuestión es que la superposición del pasto natural en el sintético hace que la pelota no tenga la capacidad de rebote habitual cuando impacta y quede “muerta”, algo que los jugadores de la Scaloneta no están acostumbrados.



Más allá de las características del campo de juego, Argentina saldrá a buscar su segundo triunfo y la clasificación a los cuartos de final de la Copa América ante Chile, que en el debut igualó sin goles ante Perú.