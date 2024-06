Jardín América convocó a un gran público gracias al rally misionero | El Territorio

domingo 23 de junio de 2024 | 6:04hs.

Un acontecimiento que no se vivía desde hace 15 años convocó a todo Jardín América y sus alrededores. Los motores volvieron a sonar en la ciudad de las diagonales y municipios aledaños como Puerto Leoni, Hipólito Yrigoyen y Colonia Polana. Cuatro comunas integradas por este evento deportivo que acaparó la atención de todos sus vecinos, el rally integración.



En este marco, también se dieron las consultas de reservas hoteleras, cabañas y lugares gastronómicos para vivir un fin de semana a pleno. Los equipos de binomios y público de afuera, recurrieron a los predios de alojamiento para quedarse durante los días que duró la competencia y disfrutar no solo del rally sino también de los puntos turísticos de Jardín América, tal como es el caso del Complejo Municipal Saltos del Tabay.



Reservas hoteleras

Las reservas desde el jueves estuvieron colmadas. Cristian Benítez, responsable de Hotel América, relató que “para este fin de semana se hospedaron alrededor de 200 personas y el establecimiento hotelero se colmó”. Asimismo, sostuvo que preparó hospedaje alternativo como cabañas, para que puedan alojarse más turistas y logró obtener reservas casi repletas en estas fechas.



“Había que preparar todo de la mejor manera posible, es un acontecimiento que hace mucho tiempo no se vivía, por eso se puso en condiciones hasta la pileta por si hay gente que desee usar”, dijo. Además, el jardinense, comentó que en el rubro de la gastronomía también preparó con el fin de servir distintos platos a los comensales.



Por otra parte, otros dos emprendedores turísticos, Nicolasa Báez y Juan Báez, hermanos que se dedican al rubro hotelero, coincidieron en que también completaron el total de las reservas de lo que tienen a disposición. La emprendedora turística expresó que tiene en total 3 cabañas disponibles y previo al fin de semana tenía libre pero quedó ocupada previo al inicio de este fin de semana extra largo. En tanto, su hermano, tiene 4 cabañas y trabaja junto a su esposa Analía Medina. Aseguraron que el lugar quedó completo desde antes del jueves y ya no contaba con disponibilidad con bastante tiempo de antelación.



Por último, Eduardo Balmaceda, dueño de La Terraza Resto Bar y de varios locales gastronómicos en la zona, uno en el centro de Jardín América y otro dentro del predio turístico Saltos del Tabay, destacó la llegada del rally como impulso de la reactivación de las ventas en el rubro de la comida. “Hoy es un día de fuertes ventas. Los demás días del fin de semana largo sirvieron de repunte, hay gente de Jardín y otros lugares que preguntaron donde pueden quedar a comer”, contó. Luego, añadieron que se esperan muchos comensales para hoy debido que el cierre del rally es en el Salto, y en este contexto los comercios dedicados al rubro se prepararon para servir a mucha gente.



“De esta manera es que se avizora una buena temporada invernal”, cerró.

