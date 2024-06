Cerca de 15 mil visitantes este finde en Puerto Iguazú | El Territorio

domingo 23 de junio de 2024 | 6:04hs.

Puerto Iguazú remontó su ocupación hotelera este finde XL y registró un 77%. Foto: Norma Devechi

El fin de semana largo por el día de la bandera registró un mayor movimiento en Puerto Iguazú, con un porcentaje de ocupación bastante dispar entre categorías, esto se debe a las diferentes promociones lo que cada alojamiento ofreció al visitante. Las cabañas, hostels y hoteles tres estrellas registraron una menor ocupación. En lo que respecta a la cantidad de visitantes en cataratas, el movimiento fue superior al fin de semana pasado. Se trata de un panorama más alentador al que estaba viviendo el sector fin de semanas previos en Iguazú.



Según un relevamiento de este medio la ciudad de las cataratas registra un promedio de ocupación del 77% en los hoteles de 4 y 5 estrellas, en tanto los hoteles de menor categoría y cabañas no superan los 55%. Muchos emprendedores indicaron que un buen porcentaje de turistas optaron por alojarse en Foz do Iguazú.



En lo que respecta a los ingresos a Cataratas durante los primeros tres días del fin de semana largo ingresaron al Parque Nacional Iguazú 15.057 turistas, siendo el día de mayor afluencia el día viernes con 6.696 visitantes. Se espera que el domingo ingresen al área cerca de 3.000 visitantes cerrando el fin de semana con 18.000 turistas. Varios operadores indicaron que este fin de semana puede ser el reflejo de lo que ocurrirá en el mes de julio donde la mayoría de los hoteles aún no registran reservas superiores al 40% de sus plazas.



Desde la central de reservas SM indicaron que aún no se puede hablar de una temporada de invierno buena, ya que no se registran muchas consultas, esperar que la actividad se reactive en los próximos días.

