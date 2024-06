Crucero necesita cambiar la cara | El Territorio

El Colectivero lleva cinco encuentros sin ganar y tres derrotas consecutivas. Desde las 15.30 visita a Boca Unidos, el último de la tabla, y va por un triunfo que lo saque de la mala racha

domingo 23 de junio de 2024 | 6:01hs.

Crucero necesita gol, ya que marcó apenas tres goles en cinco partidos. Foto: Marcos Isaac

Crucero atraviesa una etapa delicada en el torneo Federal A. Después de la derrota del pasado fin de semana ante Central Norte en Santa Inés, Federico Rosso adujo problemas personales y dejó de ser el DT del conjunto misionero, que no levanta cabeza.



Es que el Colectivero lleva cinco encuentros sin triunfos y tres derrotas de manera consecutiva en la tercera categoría del fútbol argentino.



Hoy, a partir de las 15.30 y por la 15° fecha de la zona D, tendrá una nueva oportunidad ante el peor equipo del grupo. El conjunto de la tierra colorada visitará a Boca Unidos, que sufrió cinco derrotas en seis partidos y apenas ganó una vez en lo que va del torneo.



El encuentro ante los correntinos aparece como una buena oportunidad para Crucero de volver a empezar. Hoy el Colectivero está a 7 puntos de Sol de América, el último que clasificaría a la siguiente fase del certamen.



Crucero deberá enderezar el rumbo si pretende pelear por uno de esos cuatro lugares, o simplemente resignarse a jugar la Reválida, aunque eso también traerá aparejado pelear por la permanencia en el Federal A.



El margen es muy pequeño para el equipo misionero, ya que le quedan solamente tres fechas (9 puntos), aunque lo positivo es que tendrá un mano a mano ante Sol de América en Formosa.



Boca Unidos, por su parte, ya no tiene posibilidades de clasificar y necesita los puntos para no empezar desde muy atrás en la carrera por mantener la categoría.



Además, por la fecha 15 del torneo, habrá clásico entre Central Norte y Juventud Antoniana desde las 16. A la misma hora, el líder Sarmiento de La Banda será local frente a Sarmiento de Resistencia, mientras que Unión recibirá en Sunchales a Sol de América.