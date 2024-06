Las lágrimas de Rosaura | El Territorio

domingo 23 de junio de 2024 | 3:10hs.

La lágrima de Rosaura cayó como un diamante en el espejo de agua del Paraná, agitó su pañuelo en señal de despedida y un par de brazos devolvieron su saludo desde la canoa que se alejaba, repasó su frente con el pañuelo, aún estaba húmedo, tenía su sudor, aroma a hombre de monte, fragancia de amor prohibido.

Un biguá se despereza en ellos juncos y el canto del monte despliega su singular sinfonía, el Paraná fiel a su destino no se detiene su corriente, vidas y sueños transitan por sus aguas y el río guarda silencio, es un fiel acumulador de secretos, Rosaura lo sabe.

Un benteveo indeciso salta de rama en rama y el canto de la chicharra le pone coro a la tarde, la canoa ya no se divisa, el recodo ya se tragó su silueta pero Rosaura continúa con la mirada perdida en ese punto, hoy, un silencio extraño parece ganarle el alma, siempre conversa con el río. Le cuenta sus sueños, le llora sus penas, el río conoce sus más íntimos secretos, como este que la avergüenza pero no puede evitar, el amor es ingrato cuando llega tarde a una mujer que ya ha sido desposada, si el “Tobyo” supiera que le es infiel no dudaría en matarlos a ambos, Rosaura conocía bien su carácter, pero por más que lo intentó varias veces siempre acudía a la cita del remanso bajo el sauzal, en la dura vida que llevaba este era su pequeño paraíso, aquellos encuentros furtivos que se dieron casi al azar se habían vuelto la razón de su existencia.

Al principio fue un saludo pasar, un día la canoa se detuvo y ya fue tarde para los dos, cupido había cumplido su faena, se juraron amor eterno, la Rosaura y el Julián, poco sabían de adulterio, la sangre los pedía a gritos y aún sabiendo que cometían una traición era imposible evitarlo.

Eran tal para cual, dos jóvenes de buena salud en plena facultad de sus deseos, el “Tobyo” era un hombre mayor, generalmente borracho y pendenciero, el padre de Rosaura se la entregó a los trece por que no podía alimentar más bocas, así se fue desprendiendo de las hijas más grandes, los muchachos su fueron yendo río abajo y poco se supo de ellos. Dicen que el viejo Saulo murió hace tiempo y solo ha quedado la tapera en pie, pero Rosaura no quiso saberlo y al “Tobyo” no le importó en lo más mínimo.

Ya han pasado seis años y por esas cosas del destino los gurises no llegaban, tal vez fuera mejor así, ¿para que someterlos a esta vida miserable que solo conoce privaciones.

El atardecer pintó de rojo el paisaje y Rosaura besando el pañuelo lo anudó en su cuello, levantó el espinel con un puñado de bagres y los colocó en la cesta de mimbre, los pájaros alborotaban su vuelo en despedida del día, cada cual volvería a su nido, Rosaura también tendría que regresar, ya debía despertar, un sueño más había pasado, fugaz, como siempre. El tiempo era escaso en brazos de Julián.

Sabía que regreso a su pobre choza solo hallaría a “Tobyo” como un envase de alcohol, si tenía suerte, apenas cenar se dormiría sobre la mesa así no se sentiría degradada en la cama, o golpeada por que sí, cuando perdía a las cartas en el boliche Rosaura tenía asegurada una golpiza para aliviar el malhumor de ese hombre rudo que era su pareja, tan distinto a los modos suaves y dulces de Julián, la puta…de solo pensarlo daban ganas de llorar.

Se quedó mirando el río como si en él hallara alguna respuesta, una esperanza, una salida de este mas destino que le ha tocado sufrir, pasó largos minutos con la cesta en la mano y la mirada perdida, cuando ya giraba para retirarse el corazón se le detuvo, desde el recodo asomó una silueta conocida, la tenía tan presente que no había lugar a errores, a pesar de la distancia supo que quien venía en la canoa era el “Tobyo”.

Quedó tildada, incapaz de mover un solo músculo trató de descifrar la presencia en ese lugar del “Tobyo” y nada se le ocurrió, un escalofrío recorrió su espalda cuando al arrimarse a la orilla vio que la canoa era la de Julián.

Con unos certeros golpes de remos el “Tobyo” aparcó en la playa de césped y con una sonrisa le detalló a Rosaura.

-Le compré la canoa a Julián, el menor de los Garmendia, dice que no va volver por estos lados, se va para el pueblo y ya no la va a usar. Vamos Rosaura….subí que nos vamos.

Rosaura temblaba como una hoja y culpando al frió se arrebujó con su chal, el “Tobyo” remó en silencio, siempre con una amplia sonrisa, como la que usaba cuando ganaba a las cartas, solo que esta vez venía en dirección contraria.

Nada se dijo esa noche, nada se dijo nunca. Rosaura lavó la sangre que había en la camisa del “Tobyo” sin decir palabra.

Como cada día acordado Rosaura acude al remanso bajo el sauzal, sabe que esa cita nunca se concretará, un cuerpo fondeado en río es devorado por los peces, jamás aparece, nunca nadie sabrá el destino de Julián, solo ella y el río que se lleva el secreto en su corriente.

Salta el benteveo, canta el biguá, los juncos se mecen, Rosaura aporta sus lágrimas al río en un viaje sin retorno. La corriente no vuelve atrás.

Raúl D’Alessandro

Tercer premio cuento del 11°concurso literario anual homenaje a Horacio Quiroga, organizado por el Club de Fanáticos de los cuentos de H. Quiroga, la Municipalidad de San Ignacio y la Biblioteca Popular "Patricias Argentinas". El autor es de Mar del Plata, Buenos Aires.