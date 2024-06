¿Mañana? | El Territorio

domingo 23 de junio de 2024 | 3:02hs.

Norte

Un banco, de cara al río. Camino dos pasos y me siento, se siente el frío del cemento en las piernas. Antes éramos muchos y nos sentábamos a cualquier hora del día a tomar mates.

Había niños en los toboganes y hamacas. El verde pasto era la conexión de los pies descalzos con la naturaleza. Plaza le llamaban.

Al frente el río marrón, uno de los más anchos del mundo. Paraná lo nombraron.

Después del agua había un puente y más tierra. Había…

Sur

Un banco, de cara al río. Un cajero automático, ventanillas vacías.

Ya no hay jubilados esperando su cobro, no hay guardias custodiando. Los primeros días del mes había largas filas en la puerta. Había…

Tengo toda la plata para mí, ¿para qué quiero plata si no tengo dónde ni qué comprar?

“El dinero no compra la felicidad”, dicen. Tienen razón, ¿cómo ser feliz si solo veo un cartel que dice Banco Río?

Este

Un banco, de cara al río. Sonará redundante pero cuando sale el sol alumbra un gran banco de arena. Antes era amarilla y brillante, había caracoles y algas. Había…

Este banco termina en el río. También puedo terminar ahí para ver si quedó algo porque acá no hay nada. Pero no sé nadar.

Por lo menos reconozco el sol.

Oeste

Un banco, de cara al río. Pero el río no se ve, está tapado por un banco de niebla que choca contra mi cara. Me da frío y miedo, no sé qué hay del otro lado. La niebla nunca se va.

Me animaría a cruzar la avenida de palmeras, debe estar ahí atrás. Pero tengo miedo de que también haya río. Mejor espero a mañana.

¿Mañana? ¿Cuándo es mañana?

Los días existían antes, ahora todo cambió. Giro sobre mi eje y solo hay bancos y un río.

Algunos dicen que vieron pasar una estrella azul, otros una verde, otros una violeta. No importa el color. Fue tan rápido que en la sociedad de la inmediatez nadie pudo capturarlo con su cámara.

Ya no lo puedo saber, no hay nadie a mi alrededor, solo cuatro bancos de cara al río.

Marianela Taborelli

Segunda mención cuento del 11° concurso literario anual homenaje a Horacio Quiroga, organizado por el Club de Fanáticos de los cuentos de H. Quiroga, la Municipalidad de San Ignacio y la Biblioteca Popular "Patricias Argentinas". La autora es de Rosario Santa Fe.