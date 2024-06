La producción de alimentos avanza en patios, balcones y hasta en botellas | El Territorio

Para pequeños espacios, los interesados no cesan de buscar asesoramiento. También hay consultas para desarrollar una actividad creativa y dotar de más belleza a los hogares

sábado 22 de junio de 2024 | 13:00hs.

La agricultura en los hogares revaloriza espacios y permite un importante ahorro familiar. Foto: Luciano Ferreyra

Vecinos obereños recibieron recientemente una capacitación para realizar compost con residuos urbanos y preparar canteros en sus patios o en espacios como balcones. Los técnicos a cargo de la charla también prepararon plantines de diferentes verduras para entregar a los participantes.



Por otra parte, un vecino de la comuna explicó la propuesta de contar con un “bosque de alimentos”, una iniciativa que es mayor a una huerta y que está en pleno proceso de expansión.



El taller de capacitación para huertas urbanas fue organizado e ideado por la Dirección de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Oberá, tras detectar el interés de los contribuyentes quienes se acercan todos los años a buscar semillas para sus huertas. “La idea surgió a principios de año cuando muchas personas nos venían a pedir semillas, entonces quisimos convertir este espacio y primero capacitar a las personas para que sepan armar su huerta y que perdure en el tiempo teniendo en cuenta los cambios climáticos, las secas que se vienen o las abundantes lluvias”, explicó Nelsy Pryszczuk, directora del espacio.



Así capacitaron a las personas para que puedan armar desde cero el compost, utilizando todo lo que son residuos de la casa, residuos orgánicos reduciendo también lo que es basura y aprovechando todos los beneficios que tiene este material orgánico en la huerta.



Además, muchas personas no cuenten con terreno físico para construir una huerta urbana, pero en el taller aprenden a hacer las huertas en macetas para tener una con sus propias verduras en el balcón”, explicó.



Detalló además que en un solo taller reciben toda la teoría para poder empezar. “Es un solo módulo de iniciación, ahí les pasamos todas las informaciones y a lo largo del proceso se les va a ir suministrando todos los materiales que podamos. Todo lo que ellos puedan necesitar lo vamos a ir suministrando”, contó Pryszczuk a este medio.



En tanto está previsto que este lunes se repita otro taller, “tenemos organizado para hacer una segunda convocatoria para todas aquellas personas que en esta convocatoria no pudieron participar nosotros tenemos un cupo de 50 personas entonces fue lo que nos limitó abrir a la comunidad en general sin un cupo”.



Desde la Municipalidad de Oberá seguirán con la entrega de plantines y semillas, “tenemos once especies que se están germinando en el vivero municipal desde perejil, rúcula, lechuga, repollo, son varias y a su vez tenemos la semillita de arveja que eso no se puede germinar en un plantín, es de siembra directa, vamos a estar entregando a cada participante”, explicó la funcionaria.



Bosque de alimentos

En Villa Blanquita, uno de los barrios obereños, José Ramón Vallejos experimenta en un espacio de su terreno, de 20 por 20 metros, generando un bosque, donde tiene plantas que generan alimentos. Una alternativa de producción propia. La idea la tomó luego de ver una experiencia realizada en Uruguay a través de un canal de YouTube.



“Bosque de alimentos es llenar un espacio de alimentos que puedas cosechar y consumir, plantado por vos mismo”, explicó Vallejos a El Territorio. En el terreno, tiene huerta, además de plantas con frutas y aromáticas, como salvia, cedrón en paja, lavanda, ruda, marcela, orégano, malva. Pero además alimentos como mandioca, banana, naranja, mamón, durazno, pomelo, acerola que es de Brasil, tomate de aire, limones y palta.



Sin dejar de lado su huerta, allí están en proceso las verduras. “Tengo en los canteros cebollitas, acelga, perejil, repollo, corazón de buey”, manifestó José, tras aclarar que por estos días se está dando la germinación.



Sobre el bosque, lo está produciendo detrás de su hogar, “el espacio dónde estoy haciendo el bosque de alimentos es de 400 metros cuadrados, pero acá me falta mucho para generar más producción”.



Consultado sobre de dónde tomó la idea, mencionó: “Lo escuché de una persona de Uruguay, dónde esa persona compró un terreno pelado, sin nutrientes para plantar, allí empezó a producir sin labrar la tierra, solo con generación de compost de pasto”.



Además de las plantas aromáticas y huerta, José tiene plantas altas como mango, palta, naranja,que generan las sombras necesarias y compost de las mismas hojas, logrando que no se erosione la tierra y generas vida de microorganismos que necesitamos para plantar.

Huertas verticales: belleza y ahorro

Juan Pimentel, técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar de Misiones, contó que vienen capacitando a personas que quieren tener su propia huerta en sus casas. Lo llamativo es que muchos solicitantes viven en departamentos o en domicilios con un patio muy pequeño y quieren aprovecharlo al máximo para tener una actividad productiva. Además de ahorrar en los vegetales que pueden llegar a producir, también reconoció que mucha gente elige las plantas por una cuestión decorativa de los espacios.



“Si la gente está haciendo huertas verticales y huertas en pequeños espacios, en gran parte es por una necesidad económica de bajar costos, después también hay interés por contar con más plantas en su hogar. También hay gente que hace estas construcciones porque quiere embellecer sus espacios con plantas”, explicó.



El técnico detalló que una práctica que busca estimular es el uso de materiales reciclables para que las construcciones sean accesibles a todos. “Hay gente que vive en departamentos que realizó las huertas verticales que pueden aprovechar un espacio en desuso en el hogar. Si se tiene una pared que da al sol, es posible ubicar botellas de plástico cortadas (en foto adjunta), que se fijan con ganchitos y ahí se pueden cultivar varios tipos de hortalizas de hoja. Es generalmente lo que más se busca, por una cuestión de facilidad de manejo y menores costos de los nutrientes que se necesitan adicionar”.

En algunos espacios usan botellas colgantes para plantar.

Entre las especies que plantan frecuentemente comentó que ahora es tiempo de “rúcula, lechuga, perejil, remolacha, espinacas, achicoria. Todo eso puede crecer muy bien en las botellas. Particularmente la gente busca mucho tener sus propias lechugas, que es una hortaliza que se come mucho y crece fácilmente”.

Desde la aeroponia a la hidroponia tradicional

Cultivo de lechugas en torres de aeroponia. Foto: gentileza Don lechugón

Gastón Saint Pierre es un productor hidropónico en Mar del Plata y hasta hace muy poco estuvo desarrollando su producción con huertas verticales o aeroponia. Una forma de cultivo que aprovecha al máximo las pequeñas superficies, pero que también insume más atención a detalles técnicos para optimizar su funcionamiento. En diálogo con El Territorio, contó su experiencia y su definición por una forma de cultivo más convencional dentro de la hidroponia. Que sigue creciendo notoriamente en experiencias por todo el país.



“Empecé con la hidroponía hace cinco años, cuando me inicié a estudiar sobre esto vi que había algo más novedoso que era la aeroponia o cultivos verticales. Como acá en Argentina no había mucho para investigar, me base mucho en videos de youtube de Estados Unidos. Ellos experimentan mucho con lo que es cannabis, alternando distintas maneras de producirlo. Lo hacen experimentando antes con lechuga. Así prueban con la aeroponia que tiene a las plantas con las raices al aire y después las rocían con una neblina de agua”.



El emprendedor comentó que al ver los videos “me interesó intentar con lo que en ese momento era lo más novedoso. Implementé la primera torre de plantas que tuve en un balcón de un segundo piso. Lo hice de una forma muy artesanal, usando incluso algunos recipientes tipo tupper, una pequeña bombita (para el riego), ahí creció de todo, rúcula, tomates cherry, de todo. Luego cuando me largué a producir más comercialmente lo hice en un invernadero de 180 metros cuadrados donde planté de todo, espinacas, frutillas, melón, flores, experimenté con todo y todo me fue saliendo bastante bien”.



Contó que con la experiencia fue viendo que a pesar de tener beneficios, el sistema novedoso también le exigía más trabajo técnico de supervisión. “De los diez problemas que podía tener, casi todos eran por el sistema de torres, que demanda otro tipo de picos de irrigación del agua, que pueden taparse más fácilmente. Algo que no pasa con el sistema horizontal. Por eso cuando tuve que ampliar más la producción y pasé de 180 metros cuadrados a 360 metros lo hice con un sistema de NFT (horizontal). Ahí entraban sólo 1.600 plantas, contra las 4.800 que podía tener con el sistema de torres, pero era mucho más sencillo de mantener.”, diferenció.



Gastón, conocido en Instagram como Don Lechugón, detalló en tanto que en general quién busque dedicarse a la hidroponia tiene que prestarle mucha atención. “Hay gente que quiere empezar en esto y tiene la fantasía de que puede automatizarse todo. Pero no se puede perder de vista las plantas por mucho tiempo. No es que se van a poder ir de vacaciones una semana y dejar el sistema en automático, eso no se puede hacer. A algunas personas que quieren tener su propia huerta les recomiendo más que tengan una bancada o mesa (cantero elevado) y allí van a poder tener varios tipos de plantas y darles una atención más personal”, ejemplificó. Hoy el emprendedor, tiene una superficie de 1.300 metros cuadrados y asegura que hay muchísimo para crecer en su ciudad. “Mar del Plata es una ciudad muy grande. Hay un millón de personas viviendo y en verano somos tres millones. Es un consumo muy grande, hay muchos supermercados que todavía no tienen cultivos hidropónicos en sus góndolas”.