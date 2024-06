Tokio batalló pero no pudo en Córdoba | El Territorio

El Oriental jugó un partido parejo ante Bochas (C), pero cayó en el final 75-71 en el comienzo de las semis del Federal

sábado 22 de junio de 2024 | 6:01hs.

El Japonés cayó en el inicio de la serie de semifinales interconferencias de la Liga Federal de Básquet.

En un partido muy parejo, Tokio perdió 75-71 ante Bochas Sport Club de Colonia Caroya (Córdoba), en el inicio de la serie de semifinales de la interconferencias de la Liga Federal de básquet y ahora estará obligado a ganar en el segundo juego para estirar la serie.



El primer cuarto arrancó con mucha intensidad en ambos aros. Tokio salió decidido y no especulo marcando con los experimentados Daniel Tabbia y Santiago González.



Del otro lado el local también respondió con Ignacio Segura marcando desde la zona de tres puntos y también con Ignacio Kelly.



En los primeros diez minutos Bochas sacó una mínima ventaja de cinco puntos en el final y lo cerró por 20-15.



En el segundo periodo el japonés igualó las cosas aprovechando el ingreso desde el banco de Juan Cruz Krapp y Germán Frencia para no dejar escapar al rival.



Los caroyenses seguían aprovechando su buena efectividad desde el perímetro con los aportes de Segura y Aranda con varias conversiones.



El partido se volvió de ida y vuelta en el que Tokio mantuvo una buena presión defensiva para anular por momentos el ataque de los cordobese y pasar al frente e imponer las condiciones del juego.



En la primera mitad el Oriental luchó y sacó una ventaja de cuatro puntos para ir al descanso arriba en el marcador por 36-32.



En el tercer cuarto los cordobeses salieron con todo y revirtieron las cosas. Volvió la efectividad de tres puntos y cerraron con una ventaja de 10 puntos 57-47.



En los últimos diez minutos Tokio luchó hasta el final pero no pudo y Bochas cerró el partido 75-71 para quedarse con el primer punto de la serie.