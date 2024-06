Bielsa y una decisión particular con la Celeste | El Territorio

sábado 22 de junio de 2024 | 6:01hs.

Uruguay promete ser uno de los grandes protagonistas de la Copa América. La Celeste debutará mañana ante Panamá por el grupo C y en la antesala de dicho partido, Marcelo Bielsa sorprendió con una drástica medida.



Según el medio uruguayo El Observador, el DT del seleccionado charrúa “no está conforme con las canchas asignadas a Uruguay en la Copa América 2024 y busca alternativas a horas del primer entrenamiento en Miami”.



Tanto es así, que el Loco decidió no trabajar ayer en el campo de juego a dos días de su estreno. “Uruguay tendrá (por ayer) día de recuperación, no habrá entrenamiento en cancha, sólo trabajos en el hotel”, informó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).



Pero eso no fue todo. Marcelo Bielsa salió junto a parte de su cuerpo técnico para observar nuevas canchas de entrenamiento. El entrenador salió rápidamente del hotel y se subió a un vehículo que lo trasladó a observar otro campo como alternativa. Su salida duró menos de dos horas.



Carlos Manta, dirigente de la AUF, había advertido que las canchas asignadas en Miami para la Celeste no estaban en buenas condiciones.



Ya con la selección instalada, el estratega rosarino pudo constatar el mal estado del césped.