Con todos sanos para la segunda función | El Territorio

Tras el debut victorioso, los jugadores de la Scaloneta terminaron bien físicamente. Argentina se medirá ante Chile en Nueva Jersey

sábado 22 de junio de 2024 | 6:01hs.

Lautaro Martínez marcó su cuarto gol en este 2024 con Argentina.

La selección argentina inició su defensa del título en la Copa América de Estados Unidos con un buen triunfo por 2-0 sobre Canadá con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el estadio Mercedes Benz de Atlanta por la primera fecha del grupo A.



La Scaloneta rápidamente puso la mira en el duelo ante Chile y entrenó en la mañana de ayer, afortunadamente sin jugadores tocados.



El plantel comandado por Lionel Scaloni realizó ejericios de gimnasio en el hotel, principalmente regenerativos luego del esfuerzo del jueves en un campo de juego en mal estado, y por la tarde viajó hacia Nueva Jersey, donde entrenarán en el Red Bull Arena de cara al martes, cuando enfrentarán a La Roja desde las 22 en el MetLife Stadium. El DT está en condiciones de repetir equipo porque ninguno terminó con molestias.



A falta de poco menos de diez minutos para el final del partido, Lionel Messi encaró hacia el arco de Canadá y Moise Bombito fue fuerte abajo.



La pelota quedó en los pies de Lautaro Martínez, que casi convierte, pero todos los ojos se posaron en el capitán de la selección argentina, que quedó tendido en el piso en la puerta del área, algo no habitual en él, y se tomó la rodilla izquierda. Por suerte pudo continuar el partido y no quedó sentido luego del partido.



El capitán tendrá un par de días de recuperación para un encuentro que será clave de cara a la clasificación a los cuartos de final del certamen continental.



Se destrabaron los delanteros

Luego de un 2023 sin goles en la selección argentina, el 2024 parece haberles cambiado la cara a Lautaro Martínez y Julián Álvarez.



La Araña, de buena temporada en Manchester City, no convertía desde aquel doblete en la semi de Qatar 2022 ante Croacia y en el debut por Copa América pudo cortar la sequía de un año y medio para encaminar el triunfo de la Albiceleste y, de yapa, se quedó con el premio a mejor jugador del partido.



Por su parte, el Toro, capitán y figura del Inter de Italia, no mojaba desde la última gira antes del Mundial y se sacó la mufa frente a Costa Rica en marzo.



Además, en la previa de la Copa América celebró un doblete ante Guatemala días atrás en un amistoso y volvió inflar la red ante Canadá, una nueva conquista en un certamen oficial.