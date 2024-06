La Eurocopa sigue al rojo vivo | El Territorio

Ayer Países Bajos y Francia igualaron sin goles sentenciando la suerte de Polonia en la zona D. Hoy se cerrará la 2ª fecha de la fase de grupos con el destacado entre Turquía y Portugal

sábado 22 de junio de 2024 | 6:01hs.

Griezmann pelea posición con Jerdy Schouten; el encuentro fue muy parejo.

Países Bajos y Francia empataron ayer sin goles en Leipzig, por la segunda fecha del grupo D de la Eurocopa de fútbol. Los franceses extrañaron a Mbappé, que no jugó por la lesión en la nariz, y la definición de la zona quedó para la tercera fecha, en la que los neerlandeses jugarán ante Austria y Francia irá con Polonia.



Desde el primer momento, ambos equipos protagonizaron un partido parejo, de dominio repartido y con llegadas de ambos lados.



Frimpong tuvo la primera al minuto para la Orange y al toque respondió Griezmann con un muy buen remate que Verbuggen sacó al córner. A los 13’, Rabiot y Griezmann desperdiciaron una clarísima estando 2 vs. 1 contra el arquero neerlandés y tres minutos más tarde, Gakpo exigió a Maignan con un remate esquinado que el francés sacó al córner.



Thuram tuvo la última clara de los primeros 45 minutos tras un pelotazo en profundidad al que no pudo sacarle provecho para Francia.



El primer tiempo había ilusionado con un partido de emociones, pero lo cierto es que en el complemento escasearon.



Con el correr de los minutos, Francia empezó a inclinar la cancha y por momentos dio la sensación de hacer méritos para ponerse en ventaja. Tchouameni, de cabeza, y Griezmann otra vez muy cerca del arquero sin poder controlarla, desperdiciaron sus oportunidades.



Cuando parecía ser el momento de Francia, Países Bajos llegó al gol: Xavi Simons capturó un rebote dentro del área y sacó un potente remate para hacer delirar a los naranjas, pero de inmediato el juez de línea levantó la bandera y, tras chequeo del VAR, se confirmó que Dumfires estaba en posición adelantada obstaculizando al arquero francés.



Fue el primer empate sin goles del torneo y definición pendiente para la última fecha. El grupo quedó con ambos liderando con cuatro unidades, seguido por Austria con tres, que ayer superó 3-1 a un Polonia ya eliminado.



Hoy van tres encuentros: Georgia-República Checa (a las 10), Turquía-Portugal (a las 13) -ambos del grupo F- y Bélgica-Rumania (desde las 13) -por el grupo E-. Todos los partidos, por Espn.