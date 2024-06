Mango en Misiones y las razones de por qué ahora las plantas tienen más frutas | El Territorio

Eric Solar, genetista del INTA, explica los fenómenos de alternancia y los factores climáticos que afectan la producción de mango en Misiones, además de las prácticas necesarias para mejorar la calidad de la cosecha.

viernes 21 de junio de 2024 | 12:00hs.

Foto: Norma Devechi

En diálogo con el programa "Acá te lo Contamos" de Radioactiva 100.7, Eric Solar, genetista del INTA en Misiones, explicó los desafíos que enfrenta la producción de mango en la región. Solar detalló el fenómeno de alternancia en la carga de frutos, donde algunos años la producción es abundante y en otros es muy pobre, debido a la falta de manejo adecuado y la susceptibilidad a enfermedades durante la floración.

Además, destacó la importancia de las condiciones climáticas y las prácticas agronómicas para lograr una cosecha de calidad, subrayando la necesidad de una correcta nutrición y manejo de la planta para enfrentar estos retos.

Eric Solar comentó: "Algo que caracteriza al mango es que tiene un fenómeno de alternancia porque existen años que carga muy bien y otros en lo que es muy pobre o no carga. Eso normalmente pasa porque la planta no está manejada, no se hace poda, no se hacen manejos agronómicos y cuando tiene mucha carga consume buena parte de sus recursos nutricionales y eso hace que al año siguiente merme".

"Eso va de la mano con que es muy susceptible a enfermedades que ingresan durante la floración por el tema de lluvias y el año pasado en momento de floración tuvimos muchísimas. Eso hizo que abortara mucho el polen, queda pesada, mojada y no había un buen cuajado de la fruta", detalló.

A continuación el profesional mencionó que además cuando la planta sufre un estrés, que eso pasa en muchos frutales, lleva a que haya una nueva floración que estuvo acompañado de un periodo de no lluvias y el cuajado fue permitido "y ahora podemos estar cosechando frutas en grandes cantidades".

"Cuando no hay mango se nota al igual que los cítricos porque son plantas que de por sí, normalmente florecen en muchísima cantidad, en un gran volumen para que después finalmente sobreviva muy poca fruta, eso es algo normal", advirtió.

El profesional además añadió que si bien existieron muchas granizadas en época de verano, éstas fueron muy localizadas y no afectaron a las plantas de mango, "lo que si podemos mencionar es que no va a tener su sabor característico porque para que se tenga una fruta dulce, de buen sabor y buen color se tienen que dar una serie de condiciones".

"Tiene que alimentarse bien, tiene que estar activa y normalmente lo que son las frutas tropicales en general con temperaturas menores a los 15 o 17 grados hace que se alargue el ciclo, que no acumule todos los azúcares que debería acumular y se pone más insípida", aclaró

Finalmente recordó que para que vuelva a su condición normal va a depender de las condiciones ambientales "en tanto y en cuanto tengamos más sol, las temperaturas no bajen demasiados, entonces esa maduración se va a ir acelerando siempre y cuando no llegue una ola fría o de bajas de temperaturas".