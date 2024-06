Fin de semana extra largo en el Parque del Conocimiento | El Territorio

Desde astronomía hasta música de cámara, ballet clásico, muestras de arte y, el domingo, la oportunidad de revivir 'Muchachos', la epopeya de la albiceleste en Qatar

jueves 20 de junio de 2024 | 11:45hs.

Cuatro días ideales para disfrutar en familia de cada una de las opciones que el Parque del Conocimiento tiene para ofrecer: desde astronomía para infancias y adultos, hasta música de cámara, ballet clásico, muestras de arte y, el domingo, la oportunidad de revivir 'Muchachos', la epopeya de la albiceleste en Qatar, con pantalla de alta definición y sonido envolvente al mejor estilo Fun Fest en el Anfiteatro Natural El Brete."

Música

Concierto de Temporada No 4: "Beethoven y el espíritu revolucionario": La Orquesta de Cámara del Parque del Conocimiento, dirigida por la violinista invitada Rocío Keiko Silvero, presenta un concierto con música de Beethoven (Concierto para Piano y Orquesta N° 3 y Sinfonía N° 8) y Giacomo Puccini (Intermezzo de Manon Lescaut). Con la participación especial del pianista Franco Pedemonte.

Jueves 20 - 20:00 hs. / Teatro Lírico

Astronomía

Un universo por descubrir: Proyección de documentales y observación astronómica: El Observatorio Astronómico de las Misiones presenta dos documentales subtitulados de John D. Boswell: "Timelapse of the Entire Universe" (2018) y "Timelapse of the Future" (2019). La proyección será seguida de observación astronómica en la cúpula (sujeta a condiciones climáticas) y la oportunidad de fotografiar la Luna. Se dará prioridad a quienes asistan a la proyección desde las 18:00 hs.

Viernes 21 y sábado 22 - 18:00 a 21:00 hs. / Observatorio Astronómico de las Misiones

"Polvo de estrellas”: Para los más pequeños, el Área Infancia, Adolescencia y Juventud junto al Observatorio Astronómico de las Misiones invitan a niños de 4 a 8 años a descubrir la magia de las estrellas a través de un libro, juegos y observación astronómica desde la cúpula (sujeta a condiciones climáticas).

Sábado 22 - 18:00 hs. / Observatorio Astronómico de las Misiones

Danza

Ballet Giselle: El Ballet Clásico del Parque del Conocimiento presenta "Giselle", una historia de amor, engaño y redención que se desarrolla en la Francia del siglo XIX. Producción integral del Parque con diseño de escenografía, vestuario, iluminación y puesta en escena propios. Reposición coreográfica de Mario Silva y Miguel Álvarez. Dirección: David Pérez Saez. Coordinación: Martha Laclau.

Viernes 21 y sábado 22 - 20:00 hs. / Teatro Lírico

Cine al aire libre en el Anfiteatro El Brete

Una tarde de película: Muchachos: El ciclo de cine al aire libre regresa este domingo (luego de la suspensión por lluvia del domingo pasado) con una oferta imperdible: pantalla gigante de alta definición, sonido envolvente, food trucks y “Muchachos: La película de la gente”, la combinación ideal para sentir la pasión del fútbol al mejor estilo fun fest.

Domingo 23 - 17:30 hs. / Anfiteatro Natural “El Brete”

Muestras en el Centro de Arte:

"HQ Cuentos de esta selva": Muestra participativa para reimaginar a Horacio Quiroga a través de actividades lúdicas, tecnológicas y educativas para toda la familia. Sala “Joaquín Salvador Lavado Tejón (Quino)” - Planta Baja

"Nuestros primeros veinte años": Exposición colectiva en conmemoración del vigésimo aniversario del Espacio de Bellas Artes Ernesto Engel. Presenta 50 obras de artistas misioneros formados en el Espacio. Salas 1 y 3

Jueves y viernes de 8:00 a 18:00 hs. y sábados de 15:00 a 19:00 hs. / Centro de Arte

IMAX DEL CONOCIMIENTO

Esta semana presenta “Mi villano favorito 4”: La saga animada de Illumination regresa con un nuevo miembro en la familia.