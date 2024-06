El Tiro con arco brilló una vez más en Leandro N. Alem | El Territorio

miércoles 19 de junio de 2024 | 6:01hs.

Alem volvió a ser sede de un nuevo Torneo Regional, el cuarto que se hace en la provincia en lo que va del año, donde se reunieron arqueros de Misiones, Corrientes y Entre Ríos en busca de los puntos en juego con miras a la Final Regional de la modalidad Sala.

La fecha estuvo organizada por el Centro Cultural Germano de Alem y reunió a 48 arqueros que compitieron en 15 categorías, desde Infantiles Sub 13, Sub 15, Sub 18, Sub 21, ex Senior y 50+ en todas las divisiones Longbow, Raso, Recurvo y Compuesto.

En la categoría curvo escuela 80, se destacó con el primer lugar B.Humeniok (Amita), en Infantil Sub 13 Bruno Vespa se quedó con el primer lugar (Capri).