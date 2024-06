los 26 pasajeros que se subieron a la scaloneta | El Territorio

El cuerpo técnico de la Selección confirmó ayer a los jugadores que buscarán defender el título logrado en 2021

domingo 16 de junio de 2024 | 6:01hs.

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, definió ayer la lista de 26 jugadores que estarán presentes en la Copa América y entre las principales novedades aparece la inclusión de Valentín Carboni. El atacante de Inter, a préstamo en el Monza, se terminó metiendo en la nómina de convocados tras la última gira y es la gran sorpresa del DT argentino.



Además están Germán Pezzella y Guido Rodríguez, quienes habían estado en duda hasta último momento por diferentes motivos. El defensor del Betis se recuperaba de una microfractura en un dedo del pie, lo que le impidió entrenarse a la par de sus compañeros un par de días, mientras que el volante, también del equipo de Sevilla, estuvo afectado por un cuadro febril y lejos de su mejor forma física.



De los 29 que habían sido llamados por el técnico para la doble fecha Fifa en la que el seleccionado venció a Ecuador por 1-0 y el viernes se midió con Guatemala, ambos en suelo norteamericano, no superaron el corte Valentín Barco, Leonardo Balerdi y Ángel Correa.



Cabe remarcar que el jugador del Brighton había sido llamado porque Marcos Acuña llegaba con poco rodaje, ya que en febrero había tenido una “lesión miofascial en el recto anterior del muslo izquierdo”. Sin embargo, fue uno de los primeros que se entrenó junto al grupo y relegó al Colo, que igualmente irá a los Juegos Olímpicos con la sub 23.



Por su parte, Balerdi -que milita en el Olympique de Marsella- también estaba a la espera de lo que sucediera con otro experimentado, como Pezzella, por lo que quedó detrás en la consideración cuando el ex River se recuperó.



Y finalmente, Correa era una opción en el ataque e incluso tuvo minutos junto a Messi en el primer duelo contra Ecuador. Pero, si bien le gusta mucho al cuerpo técnico, había varios que tenían ventaja sobre él como Alejandro Garnacho o el propio Carboni, que se terminó metiendo entre los 26.



Los arqueros serán: Emiliano Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli; los defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico; los mediocampistas: Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández y Giovani Lo Celso; y los delanteros: Ángel Di María, Lionel Messi, Valentín Carboni, Alejandro Garnacho, Nicolás González, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.