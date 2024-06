Nunca vi más tristeza que la que ha de venir por estos días | El Territorio

domingo 16 de junio de 2024 | 3:28hs.

Nunca vi más tristeza que la que ha de venir por estos días, susurro bajito para que ellos no me encuentren y se desate la calamidad. La curiosidad me ha llevado lejos, aún no me ha matado, sigo temiendo ese día.

La Organización se creó por encargo de ellos, no por deseo, yo quería otras cosas en esta vida. Entendí hace varios años que la humanidad es capaz de hacer cualquier cosa hasta conquistar su deseo, incluso pugnar las reglas naturales. Heme aquí por aquellos que anhelan la Paternidad/Maternidad y no pueden. Ahí existimos nosotros.

Nadie sabe realmente cómo sucedió la magnitud del Encargo Maternal, fue de repente. Sobacco pidió y consiguió.

Gracias a él, las familias que tenían esta excitación por preservar su estirpe, nos contactaban para pedir determinado número de nuevos integrantes para continuar con el legado y los negocios que nosotros preferíamos no saber. Ese era el origen. Seguíamos órdenes, creíamos que estábamos haciendo un bien.

Después de varios meses de operación continua y exitosa, el alcance de El Tinglado, la nueva prole que creábamos fue expandida y conocida mundialmente, sino no sé explicar la demanda que vino después.

Ante la magnitud del proyecto y la altísima demanda de encargos maternales, posteriormente, se creó el asentamiento La Maternidad, una ciudadela para el personal que trabajaba en el proyecto, la expansión fue repentina, veloz, cuando nos dimos cuenta de lo que realmente hacíamos, ya era tarde.

Por el éxito que logró esta posibilidad alternativa, los linajes más poderosos nos contactaban directamente, la mayoría lo hacía por mensajería instantánea, se eliminaban rápidamente después de leerse para que no queden registros por la ilegalidad de los actos.

Una vez cerrado el trato, los clientes entregaban la lista con las fisonomías que deseaban, tipo de órganos, de sangre y particularidades corpóreas, por eso, teníamos a los mejores especialistas trabajando en el laboratorio. El trabajo procesual se centraba en la creación de entes perfectos y prolijos.

Las mujeres que germinábamos, eran seleccionadas por su genética previamente estudiada, a cambio, recibían buena paga para mejorar su calidad de vida, eran capaces de hacer cualquier cosa por dinero. Con los años descubrimos que las del país Pyar eran las mejores. Idóneas para gestar al menos 23, pero no más de eso.

Consolar a los que no pueden. Era el lema que se repetían en voz alta antes de cada proceso gestacional. Ellas esperaban dispuestas con las bocas mudas, apartaban los ojos hasta que se consumaba el asunto.

Luego del proceso que se hacía en las camillas, las mujeres eran retiradas a la habitación Azul donde un asistente se encargaba de quitarles ese óvulo inseminado que anteriormente había sido estimulado para acelerar el proceso. Las criaturas nacían al cabo de 4 semanas. Unos huevoides de cobre los albergaba hasta el campaneo melódico, la compuerta se abría cuando estaban “listos para salir al mundo”, como si de un producto cualquiera se tratase.

Al inicio, la misma canción para acompañar el proceso, yo opté por jamás mirar cómo era el asunto. Los genes masculinos eran creados de manera artificial, o bien uno de los familiares solicitantes donaba su gen. Una pena que el avance de la tecnología no sírvase para reemplazar del todo este proceso que me ha perturbado siempre, ¿cómo puede ser natural que una vida se conciba en el interior de otra?

No puedo precisar cuándo sucedió todo, para ese entonces ya no se usaban los calendarios, habían perdido utilidad y solo hacían que el paso del tiempo sea aún más perturbador para la humanidad. Sí teníamos relojes, pero las horas se habían fraccionado desde la última refacción solar. Todo avanzaba velozmente, nosotros hacíamos lo posible para inseminar a las mujeres que aún quedaban fértiles después de la ola de contaminación que había provocado la caída de las hormonas transformando a la mayoría en seres andrógenos.

La idea de Sobacco con El Tinglado, consistía en “corregir” la genética, logrando humanos perfectos. Siempre que se intenta ir contra la naturaleza deviene hecatombe, nosotros no hemos terminado de aprender.

El protocolo siempre era el mismo, retiraban a sus nuevos integrantes, pagaban y nos entregaban una mujer para continuar. Este siempre había sido el trato, si no tenían mujeres, niños; debíamos asegurar el intercambio.

Los infantes que recibíamos eran entregados a Sobacco. Mejor no preguntar. Nosotros solo cumplíamos órdenes.

La vida privada de cada uno era asunto privado. Solo debíamos seguir órdenes. De esta manera, gozamos de muchísimos años de proyectos positivos y exitosos para nosotros; ¡qué sabíamos lo que vendría después!

A muy pesar de la exuberante cantidad de proyectos y ensayos que se cometieron con éxito, Sobacco había olvidado un punto importantísimo en la creación de estos seres, pues, si bien parecían humanos, tenían nula la conciencia. Incapaces de sentir, pensar, querer, empatizar. Ahí empezamos a temer por los primeros que se convertirían en adultos, dueños de sus decisiones y actos.

No tardaron en llegar los primeros lotes de esos seres. Sanguinarios, empezamos a decirles para designarles un nombre. No solo desaprovecharon completamente los patrimonios de sus familias, destruyeron además su nombre, legado, y recursos naturales, claro, la contaminación había llegado a un punto culmine. El asentamiento La Maternidad se convirtió en un basural, cementerio de objetos. Los viejos morían y los nuevos dejaban el mundo morir.

Tampoco recuerdo demasiado los detalles de la destrucción en sí. Todavía no di con algún conocido. Soy la única voz- susurro que escucho, temo enloquecer y perderme yo también.

No sé hace cuánto es el mismo día donde los vi a todos por última vez, hasta ese instante en el que llegaron ellos hasta la puerta de La Organización, crecidos de rabia y rencor, de furia y venganza, decían por qué nos trajeron acá, si allá existíamos mejor. Sobacco no pudo responder, se suicidó. Y los otros le siguieron.

Carece de sentido tanta creación ante la destrucción que devino después. Hubiésemos dejado todo como estaba. Seguro yo estaría viva bien y dando clases.

Nadie sabe lo que vino después, lo que está viniendo ahora y lo veo con mis ojos pequeños por el paso del tiempo que me ha corroído bastante. Mi grito es mudo, existen ideas que deben permanecer como tales, si se las gesta deviene la hecatombe. Hace demasiados años estoy aquí. Yo no quería. Tenía ganas de ser profesora. El huevoide es frío, el bronce no se calienta. Mi cuerpo ya no es mío. Afuera nada hay, hace demasiado tiempo que no percibo luz natural, ni oxígeno. Ninguno de ustedes sería capaz de imaginarse todo esto que estoy viendo ahora.

Arrasaron todo, viven de la intemperie, la nada misma es su cobijo, ha de ser venganza, tenía que saber que esto pasaría. Me oculté aquí, y ahora no puedo salir. Temo olvidar mi voz, y a aquellos a los que amé, hace tanto que no veo a otro como yo, solo genes reformados que ignoran el bien y el mal, culpa, y dolor, no sienten amor ni felicidad. Tragan todo lo que hay porque nosotros los construimos mal. Un día de estos me van a engullir el cuerpo, y dejarán mi sombra por ahí.

Se acerca una voz, parece humana, ojalá sepa cantar, hubo un tiempo en que fui hermosa, y fui libre de verdad, yo seguiré esperando, quizás un día…

Mientras, sigo susurrando nunca vi más tristeza que la que ha de venir por estos días, dejándole su sombra en vez del cuerpo.

Mara Luft

Inédito. Mara Luft, es profesora de Letras, egresada de la UNaM. Blog de la autora: Rizoma.