El mojón 0+001 | El Territorio

Déjame contarte también mi historia. A diferencia tuya, en mi memoria aún hay huellas de un pretérito bienestar. El lugar en el que estoy ahora se asemeja al de mi origen. El génesis de mi vida fue oscuro y húmedo. Aquella penumbra era vigorosa, latía e impulsaba. Daba fuerzas. Se oían murmullos y melodías que me animaban y me transmitían un insistente deseo de vivir. En mi pequeño y apretado espacio me retorcía, estiraba mis partes, en especial hacia arriba, desde donde se sentía la fuente de vida. Un día eclosioné con una energía explosiva que al instante invadió mi aún frágil ser. La luz me envolvió, y con ella al poco tiempo pude realizar los primeros brotes. Los murmullos que escuchaba, apenas perceptibles entre el estruendo del caudaloso y violento río, provenían de aquel lugar, donde innumerables seres similares a mí disfrutaban de la cálida luz y la serenidad que nos ofrecía el agua en movimiento. Mis pares se comunicaban entre ellos, y conmigo al mismo tiempo. Al principio no los entendía. Era difícil procesar demasiada información, pues yo era pequeño. Pero todos me protegían y velaban por mí. Así es, de la misma manera en que tú le agradeces a la vida que él esté ahora aquí conmigo, yo también estuve agradecido con los antiguos.

Cuando me contaste lo que pasó cuando él descargó su furia sobre ti, recordé una tormenta violenta que azotó el bosque. El viento arremetía con ferocidad, el rugido del río azotaba las rocas en la orilla, y el oscuro cielo se iluminaba con un relámpago seguido de un trueno que hacía estremecer la tierra. Él, transfigurado por la ira, bullía de su boca palabras grotescas. El agua caía sin parar. A mis costados se formaron raudales que llevaban todo a su paso. Las voces no se escuchaban, el viento los aplacaba, no sabía qué hacer. Sus gritos de reclamos eran más fuertes que los tuyos, me contabas. El miedo me consumió. A ti el terror de sus puños te paralizó. Los que estaban a mi alrededor se inclinaron, para protegerme. No lo soportaron mucho, algunos se rompieron. Imaginé que ese sería el fin de mi breve vida. Me resigné. Tú te defendías como podías al igual que yo, pues me agarré lo más que pude a la tierra, estirando al máximo mis raíces. Tú perdiste los dientes, yo la mayoría de mis hojas. Me entregué a mi fatal destino. Tú, te desmayaste.

Al alba, las pálidas luces se filtraban en la neblina con débiles y oscilantes rayos que caían sobre las hoja. El calor difuminó las sombras y secó el rocío. Cuando tú finalmente te separaste de él, re-na-cis-te, me contabas con una alegría que irradiaban tus ojos. Yo sentí lo mismo cuando volví a escuchar los murmullos alrededor y los latidos de la tierra. Todo cobró más vitalidad y un brillo diferente, aún más intenso. Tú, sin embargo, tardaste años en sanar. Decías que un dolor que no tiene solución se llama trauma.

Los antiguos me hablaron y enseñaron sobre los símbolos y signos que nos rodeaban. Por primera vez los entendí. Me dijeron que no hay apuro. Y eso se me grabó en cada fibra. Pasó el tiempo. Crecí. Al fin pude estar a la altura de algunos veteranos. Yo esperaba que ellos me hablaran, sentía curiosidad y anhelo por desentrañar los misterios de la vida. Solo a veces me dirigían la palabra diciéndome; paciencia… siente. Esas conjeturas, además de otras de equivalente tenor, me llevaron a sintonizarme con la tierra, el aire, la luz, el viento, el rio y los demás seres que compartíamos ese lugar. Con esa calma y esmero natural aprendida durante tanto tiempo, empecé a entenderte. Comprendo cada sonido, vibración, palabra, versos, susurros y llanto que emites.

Permíteme decirte que tus hijos se parecen a un amigo que tuve. Un ave diminuta, de plumaje blanco y la cabeza verdeazulada. Inquieta. Iba y venía, trayendo materiales y dos comidas del río, trabajando sin parar. Le ofrecí una de mis horquetas para construir su hogar. Él a cambio me brindaba serenatas. Era agradable escucharla cantar. Fui testigo de los primeros vuelos de sus pichones, quienes muy intrépidos se lanzaban al vacío, aleteaban torpemente y caían al suelo, perseveran una y otra vez, hasta que al fin volaban. Mi amigo, un día salió del nido y no volvió. Durante semanas lo esperé. Así como te espero a ti con ansias para que me cuentes tus historias y sentimientos. Pero mi amigo jamás regresó. Tus hijos, a tu lado tampoco, cuando lo perdonaste y lo volviste a recibir en tu hogar.

Las estaciones pasaron, yo seguía ganando altura. Tú, soledad. Hasta que fui el más alto del bosque. Mis ramas largas, mi tronco fuerte y esbelto. Mis flores de color rosa, con su dulce aroma atraían a gran cantidad de insectos que llevaban el polen hasta rincones inimaginables. Era un hito en ese lugar. Cuando llegué a la cúspide pude ver lo extraordinario del color verde en sus infinitas tonalidades extendiéndose hasta el sempiterno horizonte. El cielo desembarazado de nubes avivaba el calor, vivificaba el paisaje e iluminaba cada intersticio. Por fin pude contemplar con atención el río, cuyo eterno fluir, hasta ahora percibido únicamente a través de mis raíces, se desplegaba ante mí. Su amplitud imponente, su agua cristalina reflejando destellos de luz, su rugido enérgico resonando en el aire, y sus curvas sinuosas trazando un camino caprichoso en el horizonte. Sin embargo, por encima de todas estas cualidades, destacaba su constancia inmutable. Era un testigo eterno, siempre presente para ofrecer su frescura revitalizante y su nutrición generosa a quienes se aventuraran a su cercanía. Tú dices que la vida sin tus hijos es difícil, que los necesitas para vivir. Nosotros el bosque necesitábamos al rio para no morir.

Cuando lo conociste a él, dijiste que algo se encendió en ti, que te enamoraste, pero que luego ese sentimiento cambió radicalmente y que su presencia en tu vida lo destruyó todo. El día en que los conocí, fue una mañana en que el tenue oleaje y la brisa del poniente traían noticias. El entramado de hojas danzando y rozándose unas a otras lo confirmaban, al igual que la hojarasca del suelo con el cual nos nutríamos. El aroma a jasmonato de metilo ardía en el ambiente, dando indicios de peligro. El trinar de los pájaros fue aplacado, así el silencio se adueñó del bosque. Los nervios y las fibras estaban asombrosamente sensibles ante cualquier ruido, anunciando la presencia de un ser extraño, el cual venía cortando todo a su paso.

Ese ser, parecido al que tengo ahora en mis entrañas y a ti (parecido es un decir porque ahora es una masa amorfa) y con el cual compartimos el mismo apretado lugar, me pareció que no era una criatura vernácula. Fue la primera vez que lo vi, y ya nunca sería la última. Me miró, me midió, llamó a sus pares, quienes hicieron lo mismo. La siniestra y aguda crueldad de sus ojos los hacía idénticos a todos. Aún no los puedo distinguir. Los símbolos de sus manos dibujaban algún plan. A los pocos días, los pequeños arbustos fueron arrancados y quemados en el lugar. El fuego los consumía vorazmente, dejando en la humareda una reverberación que hacía crepitar las hojas y ramas con un ruido como de llanto entrecortado e inconsolable. Unas máquinas encadenadas, abrieron senderos por los cuales circulaban. Perdí el contacto con los que quedaron al otro lado de lo que ustedes llaman camino.

Pero la muerte de los pequeños fue solo el comienzo. Más tarde volvieron por los jóvenes medianos. Los cortaron a fuerza de golpes, rama por rama. A los que luego les prendieron fuego y los enterraron. Todas las especies del bosque perecieron de variadas formas. Unos fueron carbonizados, otros troceados como tablas o vigas y los demás 3 quemados hasta extinguirse. Lo que costo miles de estaciones para que aquel lugar sea diverso, y fuente de vida, solo tardó unas lunas en desaparecer. Hasta los arroyuelos que desembocaban en el rio se secaron, solo el rio permaneció, pero parecía que se alejaba de mí.

Tú dices que le tienes miedo a lo inútil, que todo debe tener un propósito, que odias el ocio, que estás enamorada de la vida, que te aterra esta enfermedad, y por sobre todo que le temes a la soledad. Déjame contarte lo que pasó cuando quedé solo; la fuerza del sol aumentó y las lluvias escasearon. El viento ya no traía noticias, mis amarillentas hojas no recibían conocimientos ancestrales. Eran escasos los animales que se posaban en mis ramas. No sentía ya el envite de antaño. Fui el protagonista de un paisaje desolador; de frente un desierto, a mis espaldas el rio que se iba alejando y que mis raíces ya no sentían. En la nueva vasta planicie, el paisaje se distorsiona por el fogoso aire. En la polvorienta lejanía, donde el horizonte se distorsiona con ondulaciones lóbregas, conseguí divisar a un similar mío quien estaba en las mismas condiciones. Yo trataba de comunicarme, era difícil. En un momento él me dijo que había muchos en nuestras condiciones, separados por la misma exacta distancia. Nos llamaban mojones. A cientos de metros de distancia era el único en pie. Yo era el mojón 0+001. Ese fue mi nombre. Y mi función era delimitar un territorio que otrora perteneció al bosque.

Tú te quejas de que con el tiempo se pierde el ruido de los días, que se vuelve difícil recordar con precisión como sonaba la vida cotidiana, cual era la idea del silencio o los sueños futuros. Yo recuerdo a los que arrasaron con el bosque; pues sembraron unas semillas, que de inmediato germinaron, crecieron y fueron cosechadas. Luego de un tiempo, el mismo procedimiento, infinitas veces. Del suelo agotado no podía nutrirme, sentía mis entrañas secarse. Los insectos dejaron de volar, caminar y arrastrarse. Fueron aniquilados con venenos. Con esta rara y fugaz planta era difícil entablar un vínculo. Su paso era momentáneo y su nombre extraño. Soja, así le decían.

En cada cosecha me sentía más debilitado. Mis raíces y ramas comenzaron a secarse, pudrirse y romperse con facilidad. Y al rio lo veía lejos, cada vez más lejos. Resistí un poco, lo que pude. Ya no era fuerte, no era tal cosa, sino un anacronismo persistente, surgido de un tiempo ancestral y muerto, el fantasma de un antiguo bosque que los pequeños y mezquinos hombres destruyeron. Hasta que un día me desmoroné por completo. No había nada a que agarrarse, no había nada que hacer, salvo precipitarse. Mi caída fue estrepitosa pero escuchada por nadie en medio de la nada.

Aquel gigante que fui, en quien se mezclaron los jugos tenebrosos de la tierra, y el agua cristalina del rio, yace aquí, arrancado de sus raíces, prisionero, moribundo, como un trofeo bañado en barniz y en los perfumes de la agonía, pero satisfecho por vivir y dejar vivir. Una parte de mis restos fueron carbonizados y arrojados al rio. Otra; cortada, lustrada y pintada con prolijidad en forma de caja, en donde depositaron a un ser al que tú llamas amor, con destino a convertirnos en abono para la tierra.

Isidro Javier Britez Villalba

Segundo premio del 11° concurso literario anual homenaje a Horacio Quiroga, organizado por el Club de Fanáticos de los cuentos de H. Quiroga, la Municipalidad de San Ignacio y la Biblioteca Popular "Patricias Argentinas". Brítez Villalba es de Encarnación, Paraguay.