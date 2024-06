Nueva exhibición de la Scaloneta | El Territorio

En lo que fue su cierre de amistosos antes de la Copa América de Estados Unidos, Argentina goleó 4-1 a Guatemala y llegará aceitada a la cita continental

sábado 15 de junio de 2024 | 6:06hs.

La Pulga, como de costumbre, volvió a ser determinante en la Selección. Foto: AP

La selección argentina se volvió a florear anoche y goleó 4-1 a su par de Guatemala para llegar encendido a la Copa América que se iniciará la semana próxima en Estados Unidos.



En lo que fue el cierre preparativo de cara al estreno del viernes ante Canadá, el campeón del mundo no sufrió mayores sobresaltos gracias a una actuación estelar de Messi, autor de un doblete y una asistencia.



Guatemala sorprendió a todo el público que se acercó al estadio en Washington con un tempranero gol a los 4’. Luego de una pelota parada y un desvío de Emiliano Martínez, la esférica se desvió en Nahuel Molina y Lisandro Martínez no la pudo desviar.



Pero la Selección reaccionaría de gran forma gracias a un regalo del arquero Nicholas Hagen que lo dejó con el arco a su merced para el 1-1.



Sobre los 37’ llegó un penal de de Nicolás Samayoa a Valentín Carboni que Lautaro Martínez cambió por gol con un tiro ajustado al palo derecho de Hagen.



Ya en el complemento, pisando los 65’, una combinación de Enzo Fernández con Messi terminó con la asistencia del 10 a Lautaro para el 3-1. Y a los 76’ Di María metió una asistencia de 10 y, atento a esa calidad, la Pulga definió a la altura con una vaselina sobre Nicholas. Golazo para el 4-1 ante un rival ya totalemente desconfigurado.



Lo que siguió fue una fiesta de la Scaloneta que hizo delirar a todos los presentes. No hubo tiempo para más.



Los 26 elegidos

Scaloni tiene que dar a conocer hoy los 26 nombres de la lista de convocados y si bien el entrenador argentino reconoció en la conferencia de prensa previo al encuentro amistoso que ya la tiene definida en su cabeza, también admitió que por cualquier inconveniente que pueda surgir durante el encuentro, la iba a entregar después de los 90 minutos de anoche “Nos parecía lógico tener a los chicos acá y tomar la decisión después del partido”, sostuvo, por lo que anoche ya estaba definida.



El defensor Germán Pezzella y el volante Guido Rodríguez, quienes integraron el equipo campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022, eran dos de los jugadores que sembraban dudas en el cuerpo técnico debido a su estado físico. Pero también se especulaba con una sorpresa.