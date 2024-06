Con la alternativa de la venta directa se animó a producir más alimentos | El Territorio

Ricardo Kull, un productor de Guaraní, en la zona Centro, contó cómo fue incorporando cría de ovejas, cerdos, gallinas y hasta frutales a su chacra de 25 hectáreas

En las 25 hectáreas de su chacra, en Colonia Yapeyú, dentro del municipio de Guaraní (en el departamento Oberá), Ricardo Kull no para de agregar alimentos. En el marco de una visita guiada y organizada por el Círculo Thay de Periodistas Agropecuarios de Misiones y la Agencia de Extensión Rural del Inta en Oberá, el productor contó que le apasiona desde chico elaborar alimentos de calidad. Primero para su familia, pero con el tiempo fue ampliando su producción y hoy vende a muchos clientes a través de la Feria Franca de Oberá.



El productor, de 54 años, destacó que la llegada del canal de venta directo fue una motivación importante para que se animara a rescatar los conocimientos familiares para la elaboración de embutidos y otras preparaciones que ofrece semanalmente.



De tradición y genética

“Antes éramos tabacaleros, después dejamos el tabaco y nos cambiamos para abastecer a la feria franca. Hoy tengo vacas, ovejas, cerdos, algo de gallinas y pollos. También siempre tuvimos yerba mate y té”, comenzó su relato Kull, y resaltó el gran cambio que fue dejar el tabaco para dedicarse a los alimentos. “Teníamos tabaco más que nada por la obra social, pero no me gustaba mucho porque no es comida. Después cuando surgió la posibilidad de ofrecer más alimentos para vender directamente en la feria, me encantó la idea. Me gusta hacer producciones de calidad. Algo de cerdo siempre tuvimos para el consumo propio, pero después fui incorporando más para hacer los embutidos que vendo. Y así fuimos mejorando los criaderos, ahora para nosotros es una producción importante lo que tenemos”, explicó. La cría de porcinos fue mejorando con nueva genética. Foto: Gentileza Ricardo Kull

Recordó que sus conocimientos sobre la cría de animales y producción de chacinados los fue incorporando de sus padres y abuelos. “Desde chicos nos criamos con estos alimentos, lo que fui incorporando de nuevo ahora fue la mejor genética de los animales. Hoy en día uno encuentra información y consejos muy buenos a través de YouTube. Es más fácil saber cómo se puede ir mejorando”.



La feria cambió todo

Kull enfatizó que con el funcionamiento de la feria franca en Oberá, tuvo el incentivo para producir más alimentos elaborados. “Estoy haciendo chorizo ahumado y parrillero, también carne ahumada de cerdo y tocino ahumado. El chorizo ahumado lo vendo a 6 mil pesos por kilo y la carne ahumada al mismo precio. El tocino ahumado a 4 mil pesos por kilogramo. La gente lleva mucho tocino para hacer galeto o preparar un picadito con huevos, depende del gusto de cada uno”, detalló y acotó que desde la feria franca siempre le hacen el seguimiento y control bromatológico a las condiciones de elaboración y presentación de los alimentos.

Ahumados tienen alta demanda en la feria franca de Oberá. Foto: Gentileza Ricardo Kull

En cuanto a los otros animales que tiene en su chacra recordó que empezó con la producción de ovejas criando lo que pudo conseguir en la zona y después fue mejorando en distintas genéticas. “Antes habíamos empezado con las ovejas lanudas o correntinas como las llamábamos. Después incorporamos la Santa Inés (sin lana), luego una raza que vino de Brasil que es la Texcel y hoy en día la última incorporación es la Dorper, que en producción de carne nos está resultando la mejor”.



En diálogo con los periodistas presentes, el productor explicó que de acuerdo a la zona productiva, la producción ovina puede ser muy compleja. Un riesgo importante lo sufren por el ataque de perros, que pueden lastimar muy seriamente y matar a los animales.



Además el productor también incursionó en la piscicultura con un estanque en su chacra aunque aclaró que por el momento es sólo para consumo de su familia que consta de cuatro integrantes.



Por otra parte, contó que sigue manteniendo la producción de yerba mate y té orgánico certificado. “En yerba mate tengo ahora poca producción y este año menos por el ataque de un hongo en las plantaciones. El té sí tengo ocho hectáreas y certifico con una empresa”.



En tanto, entre las últimas incorporaciones productivas destacó la buena experiencia que está logrando con una incipiente producción de frutales.



“Tengo algo de durazno, ciruela, pera y están dando buena fruta. Hice la plantación como para tener una ayuda extra, ya que mi esposa está enferma. Por ahora estuve obteniendo buenos resultados, en la parte de durazno tuve muchas frutas que llevo a vender a la feria franca”.

Aprovechar con conciencia y guía cada parte de una chacra

Sergio Feversani es técnico extensionista de la Agencia Inta Oberá y conoce la producción que tiene el productor Ricardo Kull en su chacra en Colonia Yapeyú.



Explicó que por un trabajo coordinado de certificación internacional deben respetarse ciertos manejos que hacen al general de la producción.



“Al trabajar con una certificación internacional como es Rainforest Alliance para el caso del té también se aconseja sobre el manejo general de la chacra porque hay algunos productos que no se pueden utilizar. No llega a ser una certificación orgánica pero hay limitaciones en los químicos que se podrían usar en una chacra convencional pero que están prohibidos en una que debe certificar”, explicó ante la consulta de El Territorio.



El técnico diferenció que hay limitaciones de acuerdo a las garantías que ofrezcan los fitosanitarios a usar. “Por ejemplo en una chacra convencional para controlar las hormigas se podría utilizar varios productos químicos , pero en una chacra certificada no es posible esto. Hay que usar determinados productos con garantías, que no necesariamente tienen que ser orgánicos. Ahora si la certificación fuera orgánica, ahí si se busca no usar químicos”, diferenció.



Detalló además que entre los aspectos a controlar se tiene en cuenta la administración del establecimiento productor, así como la responsabilidad social y ambiental. “Se observa mucho la conservación de la vegetación natural del emprendimiento, que proteja a los árboles nativos y cursos de agua”.



Con respecto al asesoramiento que pueden acercar desde el Inta, Feversani recordó que en el caso de las plantaciones se observan las condiciones de suelo y las especies elegidas. Así por caso pueden sugerirse frutales u otro tipo de plantación que pueda hacer un uso más eficiente de cada sector.



“En el caso de los frutales él nos había comentado que quería renovar unas plantas con otras variedades de durazno. Y como el Inta Cerro Azul tiene a la venta plantines a través de la cooperadora, se proveyó de variedades que son resistentes a enfermedades de la región”.



Feversani apuntó que junto al propietario de la chacra dialogan cada tanto sobre el uso eficiente que puede hacer cada cultivo de acuerdo al suelo que tenga.



“En el caso de su yerba (de Kull) que está en una pendiente es posible que al tener mucha humedad, las plantas puedan tener problemas por esa condición. Entonces se tendrá que evaluar qué manejo es posible hacer para mejorar esa situación o pensar si no es conveniente tener otro tipo de cultivo, algunas plantas de uva por ejemplo, que podrían crecer muy bien en esa zona y le sirve al productor para tener otra alternativa más de venta en la feria franca”, analizó.