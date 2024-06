Un Colectivero con necesidades | El Territorio

Crucero será local desde las 15.30 con Central Norte. El conjunto misionero debe ganar para no perder terreno en el Federal A

sábado 15 de junio de 2024 | 6:01hs.

Por el momento, Crucero está a cuatro puntos de la zona de clasificación y no quiere perderle pisada a sus rivales.



El Colectivero se encuentra en el quinto lugar de la zona D del torneo Federal A y necesita volver a sumar de a tres para seguir escalando en la tabla de posiciones.



El conjunto de Santa Inés perdió los últimos dos juegos y eso le permitió a Sol de América quitarle el cuarto puesto de la tabla, aumentando la diferencia a cuatro puntos.



A partir de las 15.30 y en el estadio Andrés Guacurarí de Santa Inés, Crucero será local ante Central Norte de Salta por la 14° fecha de la zona D. El rosarino Maximiliano Macheroni será el árbitro del partido.



Las últimas dos derrotas complicaron al Colectivero, que además no pudo sumar de a tres desde la fecha 8, cuando venció de local a Sol de América de Formosa por 2-0.



Si esta tarde los dirigidos por Federico Rosso consiguen los tres puntos, se acercarán a la zona de los mejores cuatro equipos que por el momento están consiguiendo la clasificación. De todas maneras, deberán esperar y especular con otros resultados.



Para el entrenador sería el último partido en Crucero, ya que en la previa comentó que no continuará al frente del plantel, al que solamente dirigió en 9 partidos.



Rosso debutó justamente ante Central Norte, pero en la rueda anterior y dirigió al Colectivero, hasta el momento en 8 partidos, en los que consiguió apenas dos triunfos, empató en tres oportunidades y sufrió tres derrotas.



El DT aseguró que dejaría el club misionero, su primer equipo como entrenador, por problemas familiares y, entonces, el Colectivero debería buscar un nuevo entrenador.



Ayer por la noche se ponía en marcha la 14° fecha con los enfrentamientos de Sarmiento de Resistencia ante San Martín de Formosa y de Juventud Antoniana ante el puntero del grupo, Sarmiento de La Banda.



Mañana, desde las 16.30 en Formosa, Sol de América recibirá al último de la tabla, Boca Unidos para cerrar la fecha.