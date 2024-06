A la búsqueda de nuevos objetivos | El Territorio

Lucas Gornatti emigró a Venezuela y se sumó al cuerpo técnico de Silvio Santander en Marinos para ganar experiencia en su carrera como entrenador tras varios años en las formativas

En 2010 Lucas Gornatti llegó por primera vez a Misiones para jugar en Oberá Tenis Club (OTC). Fue y vino varias veces, tuvo distintas épocas en el Celeste y en 2019 decidió dejar de jugar al básquet de manera profesional y comenzar otra etapa, la de entrenador y formador.



Gornatti eligió a Misiones para quedarse y OTC se transformó en una segunda casa. Con el equipo en la Liga Nacional, el excapitán tomó las riendas del equipo de la Liga de Desarrollo y también fue parte del cuerpo técnico de Fabio Demti.



Con los pibes se consagró campeón en la temporada 2022/23 y si bien el objetivo máximo no era el título, sino promover jugadores y tener unas buenas formativas, Gornatti sabe que ese título impulsó su trabajo y el de todo el staff.



Pero tras tantos años en el Celeste llegó la chance de probar nuevos rumbos, de probarle a los demás que está a la altura y también de probarse a sí mismo. De correrse de un puesto y un lugar que conoce muy bien en OTC para ganar experiencia, porque Gornatti piensa, en el futuro, ser el entrenador principal de un equipo de mayores.



“Yo me siento confiado con lo hecho. Te vas comparando con lo que venís haciendo y siempre hay más para aprender Tengo decidido hace más de un año dirigir en mayores, pero entendía que este año había que pasarlo, porque más allá de haber salido campeones nos costó armar el equipo. Fuimos dignos, armamos el mejor equipo que pudimos. No nos alcanzó para repetir estar entre los mejores cuatro, pe parecía que estaba bueno vivir un año pos ganador y quería vivir esa experiencia”, contó Gornatti desde Venezuela.



Al país caribeño llegó para ser el primer asistente del entrenador Silvio Santander en Marinos, equipo de la Superliga Profesional de básquet.



“Me puse un representante y apareció la oportunidad y creo que es una gran chance de crecer, de formarme, de conocer formas de juego y conocer jugadores”, aseguró Gornatti.



“Me parecía bueno tener la posibilidad y ni hablar al lado de Silvio (Santander), que es un gran entrenador. En el día a día nos llevamos muy bien, hay buena comunicación. Hablamos mucho de básquet, de jugadores, tenemos cada uno nuestra idea, pero hablamos mucho”, comentó acerca de sus primeros días como parte del cuerpo técnico.



“Trato de aportar a los planes, van surgiendo situaciones que hay que resolver y comprender que hay mucha información y saber qué darle a los jugadores. Para eso hay que hacer un plan para que ese aporte sirva. Hay que aprender a tirar dos o tres pinceladas, pero mucho de lo que sucede lo proponen los jugadores. Hay que ser claros y justos con las ideas. Cambió mucho esto de llenar de reglas, el básquet se volvió mucho más dinámico y eso te obliga a adaptarte”, analizó sobre su trabajo dentro de un cuerpo técnico.



Gornatti llega con un cartel importante: formador en OTC, con un título bajo el brazo y ya con experiencia con un equipo de la Liga Nacional. Pero el básquet de Venezuela y el de Argentina son distintos. “Es un torneo muy dinámico. Tienen jugadores muy fuertes, muy atléticos, es una liga de mucho contacto, los arbitrajes son muy permisivos”, explicó.



Y en cuanto a los objetivos del equipo expresó: “Estamos en una etapa decisiva del torneo, en la que si avanzamos entramos a una nueva fase vamos a tener varios partidos más. Marinos arrancó de una manera, ahora es un equipo diferente, a la espera de nuevos jugadores y con un entrenador nuevo”.



Gornatti, cabeza de grupo

Al entrenador le tocó estar al frente del equipo de OTC en la Liga de Desarrollo y formar parte del cuerpo técnico en la Liga Nacional. Para ser cabeza de un grupo hay que estar preparado y a eso le apunto Gornatti, a formarse y estar preparado.



“El trabajo es corto, muy intenso, no te espera el torneo, el nivel, la intensidad. Si podés trabajar eso para más adelante va a estar muy bueno”, aseguró y explicó que pare él será una experiencia positiva más allá del resultado.



¿El objetivo es volver a OTC en algún momento? Quizás. No se pone esa meta como algo a cumplir en lo inmediato, pero sí pretende estar listo por si la chance llega.



“Mi idea es poder iniciar mi carrera como entrenador en el club en algún momento. Veremos si los tiempos de ambos, del club y los míos, coinciden. Tenemos mucha confianza con Jose (Fabio) y Sergio (Feversani)”.



“Yo comenté la idea (de ir a trabajar en Venezuela) en el club y me dieron una libertad enorme y eso me dio una confianza muy grande. Pase lo que pase la experiencia será positiva y ahora lo que tengo que lograr es que sea muy positiva”, reconoció Gornatti.



“Yo hace tiempo tengo el objetivo de estar listo, si se da la chance se dará y sino no. Yo quiero estar listo para cuando me toque”, cerró Gornatti desde tierras venezolanas, una tierra que espera le dé más herramientas y lo prepare mejor para iniciar su carrera como entrenador principal.