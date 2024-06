Independiente y Banfield, en el destacado | El Territorio

miércoles 12 de junio de 2024 | 6:01hs.

La Liga Profesional de fútbol pone en juego desde hoy la quinta fecha con cuatro encuentros, entre los que destaca el Independiente-Banfield a partir de las 21.15.

Con la transmisión oficial de Espn Premium y con el arbitraje de Nicolás Ramírez, el Rojo va por tres puntos que se volvieron impostergables. Fernando Espinoza estará en el VAR.

El técnico interino Hugo Tocalli dirigirá su último partido al frente del primer equipo y planea sostener la base de futbolistas que vienen jugando.

Del otro lado estarán los dirigidos por Julio César Falcioni, quién regresará al Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El Taladro viene de ganarle 2 a 0 a Newell’s en condición de local en lo que representó su primer triunfo en esta Liga Profesional. No hay demasiadas pistas acerca de cómo pueden formar, pero no hay que descartar que sea el mismo once que saltó al campo ante la Lepra.

Además tienen la ilusión de ganar para prenderse en la pelea por ingresar a una copa.