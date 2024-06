Las podas, un trabajo a realizar todos los años con los frutales | El Territorio

Tanto para plantaciones o árboles de patio, los cuidados preventivos durante los meses de frío permiten elevar el potencial de frutificación. Van también pautas para combatir enfermedades frecuentes, como la fumagina

sábado 08 de junio de 2024 | 9:45hs.

Las ramas que hacen mucha sombra al interior de la planta o crecen para abajo deben quitarse.

La llegada de los días más fríos o frescos coincide con la etapa de poda y mayor cuidado de los árboles frutales. Es un tiempo oportuno para darles una mayor atención para que lleguen con más vitalidad al próximo verano y puedan ofrecer todo su potencial productivo.



Sobre los cuidados de las plantas en estos meses, el investigador del Inta Montecarlo Luis Acuña comentó algunas pautas básicas para realizar las podas en los frutales. Y resaltó que las plantas al igual que todo ser vivo requieren atenciones como abonado (nutrición) y protección ante enfermedades para poder ofrecer más frutos. También resaltó las prácticas que no se deben hacer nunca o deben evitarse por los riesgos que puede correr el frutal, porque podría llegar a secarse aunque ya tengan años de desarrollo.



“Los cuidados que debemos tener con los árboles frutales leñosos como los cítricos, los duraznos, las ciruelas, las guayabas, caqui, palta y mango son similares. En está época, que arrancamos con temperaturas frescas, es importante realizar las podas para cortar todo tipo de rama seca, ramas que cruzan o se sombrean entre sí, ramas que están haciendo mucha sombra en el centro de la planta, ramas que crecen en el tronco de la planta con un ángulo muy cerrado, muy pegado al tronco principal. Esas ramas se deben cortar en todos los frutales”, explicó el técnico y también profesor de la materia frutales en la carrera de Técnico en Desarrollo Agropecuario en San Vicente.



También enfatizó que las podas se deben hacer todos los años. “En la poda se identifican ramas que van quedando secas, ramas que se cruzan internamente o que van sombreando al interior de la planta. También hay ramas que crecen al interior y se cortan para ir controlando la altura de la copa del frutal”, observó.



Agregó que luego de los cortes de ramas “hay que desinfectar las heridas, por ejemplo con pintura, con un látex al agua blanco o también se puede preparar un caldo bordelés, que es una mezcla de cobre con cal, o sulfato de cobre con cal apagada. Eso se prepara de muchísimas formas, la más común es dejar la cal en agua unas dos horas, un kilo en un litro de agua y después se le agrega el sulfato de cobre y eso debe quedar como una pasta. Esta preparación evita la entrada de microorganismos que pueden causar enfermedades”.



El profesional remarcó que con la pintura, que también puede hacerse con cal apagada, se resguarda a la planta de algún corte que no está muy visible. Así apuntó que es frecuente que con motoguadañas u otras herramientas se lastiman sin querer los troncos y tiempo después por esas aberturas pueden entrar microorganismos perjudiciales.



“Tiempo atrás en algunos balnearios era frecuente que se pintaran las bases de los árboles de blanco. Esto si bien puede parecer sólo estético, en el caso de los frutales es una protección contra las cochinillas que pueden aferrarse a los troncos y llegar a albergar a muchas colonias de estos insectos que se van alimentando de la planta”, observó Acuña. Árboles que nunca fueron podados muestran una ramificación excesiva.

Por otra parte señaló que “otro de los cuidados que se deben hacer es el monitoreo, que consiste en mirar con una lupa de 10 o 15 aumentos. Se observa si tiene algún insecto dañino, como pueden ser las moscas blancas o las cochinillas y los pulgones, todas esas plagas ocasionan la fumagina. La enfermedad viene de la palabra griega fumo, que significa humo, porque toda la hoja queda completamente negra y en la parte de abajo quedan las moscas en estado juvenil. Esas ninfas son las encargadas de absorber la savia de la planta, así como absorben, también excretan lo que chupan y eso es lo que da el color negro a las hojas”.



El técnico detalló que este padecimiento se encuentra en todas las plantas cítricas y “también hay en plantas de jardín, plantas como los plumerillos, las que se usan para cercos vivos, también son susceptibles a esta enfermedad. En realidad es una plaga, ocasiona que el hongo crezca arriba de las hojas, ahí termina el normal desarrollo de la planta, impidiendo que pueda realizar la fotosíntesis y alimentar a las frutas y a todo el resto de las plantas. Por eso es importante realizar la poda y segundo monitorear si tenemos esta plaga. Tercero abonar, cuidar bien el suelo, ver que no haya malezas que compitan con las raíces de la planta”.

Fumagina, que ponen negras las hojas, presente en un árbol cítrico.

Acuña relató que es muy importante realizar un abonado orgánico o inorgánico para que las plantas puedan nutrirse y poder resistir en el invierno a las plagas.



“También debemos fijarnos que no esté lastimado el tronco. Si el tronco está lastimado por lo general en las casas, las motoguadañas es el enemigo número uno de los troncos. Ahí hay que aplicar esta pasta protectora o pintura al látex (blanca al agua). De manera con esas tres tareas, si realizamos bien durante tres años, vamos a poder tener nuevamente un árbol sin mosca negra, ayudado también con productos que son repelentes de insectos como es el caso del jabón potásico, también el aceite de neem, que es una planta originaria de la India y ese aceite se puede aplicar en pulverización y también extracto de canela”.



Recordó que también hay productos para alejar a las plagas que ya vienen preparados, entonces se pueden aplicar cada vez que hay brotes nuevos para cuidarlos.

Los brotes -en este caso, ciruelo- que salen desde la base deben quitarse para permitir un crecimiento más acelerado.

“También se puede aplicar oxicloruro de cobre, que es una sal que viene en forma de polvo que también se puede aplicar a la planta, que no es tóxico, no es un veneno , sino que es un bactericida que puede ayudar a que nuestros brotes crezcan sanos y sin fumagina. Esos son los cuidados que deberíamos tener en esta época de otoño invierno”.

Lo que nunca hay que hacer

Entre los consejos básicos, Luis Acuña, técnico e investigador de frutales del Inta Montecarlo, apuntó a que los productores y propietarios de frutales puedan hacer las consultas debidas a los profesionales agrónomos. Esto es para un cuidado óptimo y no cometer errores que pueden terminar con la vida de las plantas. “Lo que nunca hay que hacer es lastimar el tronco de los frutales y sí sin querer se lo hace, hay que ayudar rápido a que esas heridas cicatricen o queden cubiertas. Tampoco hay que poner ladrillos o maderas abajo de los cítricos, eso lo he visto mucho. Menos atar a un perro al tronco del árbol”, comentó en base a lo que pudo observar en algunos casos en la provincia. También desaconsejó aplicar remedios caseros que a veces no tienen fundamentación o están mal formulados. “No se puede poner cualquier cosa a la planta. Hay productos que ya vienen formulados para su uso agronómico, como un aceite mineral emulsionable que se usa diluido al 1%. Esa dosificación tan baja hace que afecte sólo a los insectos muy pequeños y no represente un peligro para otros animales o para la planta. Pero no se puede poner cualquier aceite, ni en cualquier dosis, porque si se usa mucho se puede pegar al tronco y la planta no podrá respirar bien. Llega a venir un día de calor y hasta se puede llegar a morir”, explicó.