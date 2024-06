Yerbateros en Buenos Aires: mates en el Obelisco y a la espera de hablar con Caputo | El Territorio

Los yerbateros llevaron a las puertas de la Casa de Gobierno de la Nación sus reclamos. En Buenos Aires quedó el ministro del Agro, Facundo López Sartori a la espera de la confirmación de una posible reunión con el Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

jueves 06 de junio de 2024 | 10:31hs.

Un grupo de productores de yerba mate de distintos municipios misioneros estuvieron este miércoles 5 por la mañana en la Casa Rosada para contar la crisis que atraviesa el sector. El Presidente Javier Milei no estaba en su despacho. Tampoco el Jefe de Gabinete Guillermo Francos. Estaban en Parque Norte donde Milei participó de un foro de economía. Pero los productores yerbateros habían recorrido 1.200 kilómetros desde la tierra colorada hasta la Casa Rosada, así que entraron y fueron recibidos por el subsecretario de Prensa de la Presidencia de la Nación, Javier Lanari y por los funcionarios de la Secretaria de Bioeconomia, Sergio Iraeta y Manuel Chiappe.

En el encuentro que duró cerca de una hora y media y se realizó en el Salón Sur de la Casa Rosada, los productores misioneros pidieron que el gobierno nacional haga algo para frenar la importación de yerba mate canchada que ingresa diariamente a la provincia. Según los cálculos que hicieron en lo que va de este 2024 ya ingresaron cerca de 6 millones de kilos de yerba canchada a Misiones que se vende a un precio más barato que la yerba producida en la provincia y que se utiliza para mezclar con la materia prima local para abaratar costos.

“Esa yerba importada nos está matando. Y además atenta contra la calidad que tradicionalmente tiene nuestra yerba. Y para colmo de males como no hay Inym, no hay un precio mínimo y por lo tanto cada industria paga lo que quiere por nuestra yerba” explicaron los productores misioneros en la reunión de la Casa Rosada. Y dieron números, que dejaron expresados en un escrito. “El kilo de hoja verde en enero de este año se vendía a $370. Hoy en plena zafra con suerte nos pagan $300. Y encima a cobrar a 60 y a 120 días. Así no podemos seguir. Es trabajar para perder plata. Y esto antes no pasaba porque el Inym fijaba un precio que se respetaban. Ahora no tenemos nadie que regule eso y somos pequeños agricultores contra gigantes industriales. Imposible hacernos valer”.

Más reclamos

Por eso, otro de los reclamos que plantearon ayer los agricultores misioneros es que el gobierno nacional designe al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) que se encuentra acéfalo desde que comenzó la gestión del presidente Javier MIlei. Y también solicitaron que se excluya al Inym del mega Decreto de Necesidad y Urgencia con el que se inició la gestión libertaria con cerca de 300 desregulaciones y modificaciones a leyes nacionales.

“Le explicamos a los funcionarios que el Inym no se sostiene con recursos nacionales y que en su seno están representados todos los actores privados que forman parte de la producción yerbatera. Es decir no es un organismo del Estado” explicó al salir de la Casa Rosada el representante del gobierno misionero en el Inym, Ricardo Maciel. Los funcionarios nacionales escucharon sin interrupciones la lista de reclamos misioneros y se comprometieron a elevar las cuestiones a sus superiores que son los funcionarios con poder de decisión en esta materia.

Mateada en el Obelisco

Luego de la reunión en Casa Rosada, la comitiva misionera fue invitada a un almuerzo en la Federación Agraria Argentina, ubicada en el microcentro porteño y a partir de las 14 horas, se instalaron con carteles y bolsas de yerba mate frente al Obelisco en plena avenida 9 de Julio. Se manifestaron en la vereda. Sin interrumpir el tránsito de los vehículos y todo el tiempo fueron observados por un grupo de policías de la Ciudad de Buenos Aires.

Los productores misioneros recibieron el respaldo de los diputados nacionales por Misiones que se acercaron a brindar su apoyo al reclamo. También se acercaron legisladores del bloque de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, Luis Basterra, ambos con cargos frente a ministerio nacionales en la gestión de Alberto Fernández. Tolosa Paz estuvo al frente de la cartera de Desarrollo Social y Basterra fue Ministro de Agricultura de la Nación.

“Venimos a acompañar a los productores misioneros porque sabemos lo mal que lo están pasando con este gobierno nacional que con un decreto le firmó sentencia de muerte al Inym y porque sabemos lo que significa la yerba mate en el consumo de todos los hogares argentinos y como una marca país que nos identifica y que nos apena ver cómo están sufriendo los que cultivan este producto” explicó Tolosa Paz.

¿Hoy reunión con Caputo?

La comitiva de productores misioneros está arribando esta mañana a la provincia y solamente se quedó en Buenos Aires, el ministro del Agro, Facundo López Sartori a la espera de la confirmación de una posible reunión con el Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

“Hicimos todo lo posible por mostrar en Buenos Aires lo que está pasando con la familia yerbatera. Esperamos las respuestas del gobierno nacional. Y ojalá se de mañana -por hoy- una reunión con el Ministro Caputo que es el que creo que puede destrabar este problema que nos preocupa a los misioneros” explicó a El Territorio el ministro del Agro López Sartori.