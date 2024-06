Magnano le puso fin a su gran carrera | El Territorio

miércoles 05 de junio de 2024 | 6:01hs.

Una persona fundamental en la historia del básquet argentino.

A los 69 años, el director técnico cordobés Rubén Magnano, quien dirigió al histórico Luz y Fuerza de Posadas en la Liga Nacional, confirmó que no volverá a dirigir.

“No dirijo más. No sé si me tendré que morder la lengua, pero un poco como dicen ‘he colgado los botines’”, fueron las palabras con las que Rubén anunció su retiro como entrenador de básquetbol.

El extécnico que logró ganar la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con la selección argentina, de último paso por Uruguay, confirmó su alejamiento del deporte con el que tuvo un rotundo éxito.

A 20 años de la gesta olímpica en Grecia, uno de los precursores de la Generación Dorada del básquetbol argentino sorprendió ayer al contar que no volverá a dirigir a un equipo.

Su paso por Luz y Fuerza

Magnano comenzó su carrera como entrenador en Atenas de Córdoba. Ganó la Liga Nacional 1991/92 y se consagró en el Sudamericano 1993 y 1994, pero pese a eso el Griego no le renovó el contrato y por eso a mediados de 1994 el cordobés llegó a Misiones para dirigir a Luz y Fuerza.

“En lo profesional siempre pongo de referencia a Luz y Fuerza. Fue un punto de inflexión en mi carrera. La imagen del entrenador cobró una real importancia. Yo no dejé de ser lo que era, sino que estaba un poco minorizada esa imagen de entrenador por los grandes nombres que había tenido en Atenas, pero a mí eso no me afectaba en lo absoluto. Aprendí a convivir con eso, pero en Luz y Fuerza cobró importancia (la imagen del entrenador), incluso en responsabilidad, y para mí fue un crecimiento muy grande que tuve en los dos años que estuve ahí”, analizó con El Territorio.