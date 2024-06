Dos destacados para la jornada | El Territorio

Boca va por Platense en Vicente López y River recibe a Tigre en lo que será la continuidad de la 4ª fecha de la Liga Profesional. El charrúa Cavani es sorpresiva baja en el Xeneize

domingo 02 de junio de 2024 | 6:01hs.

Pol Fernández, de gran presente, estará en el mediocampo del Xeneize.

La 4ª fecha de la Liga Profesional de fútbol continuará hoy con cinco ecunetros entre los que se destacan dos: Platense-Boca y River-Tigre.



El Xeneize ya dio vuelta la página tras la clasificación en Copa Sudamericana y ahora todos los focos están puestos en el duelo contra Platense que se jugará desde las 14.30 con televisación de TNT Sports.



Para este partido, Diego Martínez no podrá contar con Edinson Cavani, quien desde hace varios días viene arrastrando una molestia en uno de sus tobillos. En principio no hay una lesión, pero apostaron por no arriesgarlo.



En lugar del uruguayo estará Lucas Janson, quien ante Nacional Potosí tomó el lugar de Miguel Merentiel, ya de vuelta en el once inicial. También vuelve Luis Advíncula, luego de dejar atrás una molestia en su rodilla.



Así, el Xeneize saldrá al Estadio Ciudad de Vicente López con Chiquito Romero; Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Pol Fernández; Cristian Medina, Equi Fernández, Kevin Zenón; Merentiel y Janson.



Nacho en la mira

En el otro duelo interesante que marcará el cierre de esta jornada sabatina, River recibirá Tigre a partir de las 20.15 y con televisación de Espn Premium.



Luego de haber terminado la fase de grupos de la Copa Libertadores como el mejor puntero, Martín Demichelis podría recuperar a uno de los lesionados, porque Nacho Fernández tiene chances de regresar al equipo.



El plantel del Millonario quedó concentrado en el estadio después de la victoria por 2-0 ante Deportivo Táchira y ayer retomó las prácticas con la mente en el duelo frente al Matador en el que buscará recuperarse de la caída por 1-0 frente a Argentinos. Y el volante podría volver a ser incluído.



El ex Gimnasia (LP) arrastra una avulsión en una vértebra producto de un golpe que sufrió en la espalda en el partido por la Copa Argentina frente a Temperley. Sin embargo, ha evolucionado y luego de haber quedado marginado en los últimos dos choques, esta noche lo probarán para determinar si podrá ser de la partida o no.



Por otro lado, este partido será el último del semestre para tres piezas fundamentales del equipo: Franco Armani, Paulo Díaz y Miguel Borja, quienes luego se sumarán a sus respectivas selecciones para disputar la Copa América de Estados Unidos y no estarán ante Deportivo Riestra.



En tanto, Leandro Gonzáez Pirez continúa recuperándose del desgarro en el isquiotibial izquierdo y está descartado para jugar con el Matador, por lo que continuará Sebastián Boselli.