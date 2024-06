La polaquita de la feria | El Territorio

domingo 02 de junio de 2024 | 3:10hs.

Quien ha concurrido a una feria franca sabe que allí puede conseguir verduras y hortalizas frescas, productos alimenticios caseros (panes salados y dulces, pasteles, todo tipo de pastas, embutidos y un cúmulo de alimentos listos para cocinar).

Constitutivamente es un conjunto de puestos que funcionan en un espacio público con habilitación sanitaria de las autoridades municipales con el objetivo exclusivo de la venta minoritaria de productos frutihortícolas y alimenticios en general. Está conformado por pequeños productores y emprendedores, algunos alejados de los centros de consumo y que una vez a la semana se reúnen para ofrecer sus productos. (Algunas funcionan todos los días).

Las ferias francas también son fuentes de historias que hablan de esfuerzos, de madrugas y heladas, de secas y calores, de falta de agua y de tormentas, de carencias y deseos de crecer y buscar el bienestar desde la solidaridad de las familias que viven en las chacras.

Esta sencilla historia transcurre un sábado cualquiera en una de estas ferias francas:

La niña de rulos de oro corretea ante los ojos de su joven madre. Ella la mira mientras espera a los clientes para ofrecerles sus productos. El deambular de la niña la transporta al tiempo de su niñez. Por momentos es ella quien corretea bajo la sombra de un gran árbol de paltas. Siente el exquisito olor a pan que se hornea, mientras su madre revisa el horno de barro para ver el dorado intenso que indica que ya está listo.

Las imágenes se suceden en su mente y de sus ojos brotan lágrimas que ruedan por las mejillas. ¡Qué poco duró ese tiempo! La imagen del campo en el que su adolescencia era feliz se perdió demasiado pronto ante los crueles sucesos de la vida. Recuerda a su madre irse muy joven y la responsabilidad de cuidar a su hermanito pequeño con apenas quince años, viviendo junto a un padre que luchaba por olvidar las penas.

-Hola, ¡Buen día! Por favor ¿me vendes un pan casero y un frasco de pepinos encurtidos?

La voz del cliente la sobresaltó.

- ¡Buen día! Disculpe ¿Qué me pidió?

- Pan y pepinos... Perdón, ¿Qué le sucede, está llorando?

- Disculpe señor... Ya pasó. Un momentito y le paso su pedido.

Envuelve el pan y coloca el frasco de pepinos en una bolsa y le entrega el cambio del dinero que el hombre le había entregado.

- ¿Se siente bien? – Le preguntó antes de retirarse.

Ella lo mira y con suave voz le dice:

- ¿Sabe una cosa?... ver a mi niña jugar feliz me trajo a la memoria mi infancia. Apenas pude terminar la escuela primaria y la secundaria fue imposible. Hoy pienso en todo lo que perdí o no pude hacer y a pesar de ello pude salir adelante y ser feliz. Pero no olvido el esfuerzo de llegar hasta aquí. Perdone usted… la vida me quitó a mi madre muy joven, pero me devolvió a muchas otras mamás postizas de las chacras vecinas, que me cuidaron e hicieron de mi lo que hoy soy. Sin embargo, a ella nunca pude olvidarla, recién la recordaba horneando el pan… y pensar que hoy sigo su legado. Por eso me distraje. Disculpe usted mi desatención.

Ahora es el hombre al que una lágrima le corre por las mejillas. Le pasó la mano y antes de retirarse le dijo:

-Dios ha hecho de ti una gran mujer y tuviste la bendición de formar una hermosa familia con tu esposo y está muy bien recordar... Eso sí, si lo haces aquí podes perder la posibilidad de vender tus cosas ricas.

Y sonriendo se alejó…

Ella se quedó sonriendo. Su niña, la polaquita de los rulos de oro, seguía correteando alrededor de la mesa de ventas y nuevos clientes se acercaban a comprar sus productos.

¡Historias de las ferias francas!

Historias... que no se venden.

José Albino Pereyra

Inédito. Pereyra es docente jubilado y reside en Virasoro, Corrientes. Libros publicados “Cuentos y relatos que dejan huellas” – Editorial “Ediciones Misioneras” – Septiembre 2021 y Ramos Generales: mboyeré.