Las Yaguaretés siguen lejos de la élite | El Territorio

sábado 01 de junio de 2024 | 6:01hs.

Las Yaguaretés, que no cuenta co Paula Pedrozo por lesión, tuvieron un golpe de realidad de lo que es el nivel del circuito mundial. En la lucha por el ascenso a la elite del seven femenino, perdieron en su debut 24-7 ante Sudáfrica y luego 31-12 ante Brasil, en el duelo sudamericano.

El torneo, que se disputa en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, agrupa a los 32 mejores seleccionados del mundo, en las ramas masculina y femenina.

Argentina viene de finalizar escolta en el Challenge Series, una especie de segunda división, que le dio el derecho a pelear por el ascenso en Madrid. Pero las categóricas derrotas en el primer día de competencia reflejaron las diferencias que aún persisten con los rivales de mayor jerarquía. Hoy, desde las 8.28, las chicas medirán fuerzas con su par de Bélgica aunque las chances están lejanas.